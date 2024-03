Dragon Ball Daima novità e conferme: ecco il giorno della settimana in cui verrà trasmesso

Annunciato nell’ottobre 2023 come nuovo progetto del tutto originale, che ha visto anche il coinvolgimento diretto del grande maestro Akira Toriyama, venuto a mancare il 1 marzo 2024 all’età di 68 anni, Dragon Ball Daima arriverà nell’autunno di quest’anno, e nell’ultimo evento sono state comunicate altre informazioni inerenti la sua trasmissione.

Oggi, 11 marzo 2024, l’emittente Fuji TV, che nel corso degli anni ha mandato in onda alcuni degli anime più popolari della storia del medium, ha organizzato un evento per presentare i futuri programmi presenti sulle sue reti. Non sono mancate importanti conferme relative a Dragon Ball Daima, che avrebbero ristretto il periodo d’uscita a ottobre 2024, come suggerivano alcune indiscrezioni emerse in rete negli scorsi mesi.

Come potete leggere nel post ufficiale riportato in calce, ogni episodio di Dragon Ball Daima sarà trasmesso di domenica su Fuji TV. Ovviamente non sono ancora arrivate conferme sulla trasmissione in simulcast su Crunchyroll, piattaforma dove arriverà l’anime in autunno. In seguito a questa notizia i fan stanno pronosticando quando potremmo effettivamente iniziare a vedere la nuova avventura di Goku e compagni, dove torneranno tutti bambini, e tra le possibilità più quotate c’è il mese di ottobre.

Sapendo che il debutto, così come gli episodi successivi, arriveranno di domenica, è possibile restringere il campo a quattro date: 6,13,20,27 ottobre 2024. Aspettando ulteriori conferme nei prossimi mesi, vi lasciamo a tutto ciò che sappiamo per ora su Dragon Ball Daima, e allo scontro che tutti vorrebbero vedere nella nuova serie. Fateci sapere voi cosa ne pensate di queste ipotetiche date d'uscita della serie, e se vi sembrano plausibili, nei commenti.