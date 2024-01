Dragon Ball Daima ha l'occasione di rifondare la mitologia del manga di Toriyama

Dragon Ball Daima ha la possibilità di rivoluzionare l'universo creato da Akira Toriyama. Il motivo è da ritrovare nelle sue stesse logiche celebrative, che se non si limitano solamente ad omaggiare il canone dell'opera, potrebbero davvero rimediare ad alcune incongruenze del passato, e portare la narrazione verso gli orizzonti della modernità.

Dalle (scarse) anticipazioni che ci sono state offerte della serie in uscita nel 2024, sembra che il nuovo progetto sia a tutti gli effetti contraddistinto da una natura commemorativa, che consenta alle traiettorie del racconto di riportare in auge alcuni degli elementi linguistici che hanno condotto la prima parte del manga al successo, e a bucare di conseguenza l'immaginario collettivo. E se è pur vero che l'omaggio agli orizzonti passati dell'opera – che può passare nel ritorno in Dragon Ball Daima di alcune tecniche dimenticate - potrebbe costituire il primo passo verso la rifondazione dell'universo creato da Toriyama, la sua propensione alla “mitopoiesi” non deve limitarsi a questo livello, se la serie vuole ricodificare per sempre il mito di Dragon Ball.

Da questa prospettiva, il ritorno in versione infantile dei Guerrieri Z potrebbe aprire una voragine nell'universo mediatico targato Toriyama, che porti prima alla tabula rasa di storie e di livelli di potenza acquisiti dai saiyan e dai loro nemici, e poi alla delineazione di percorsi veramente originali. Ad esempio, proprio perché al centro degli eventi di Dragon Ball Daima ritorneranno dei personaggi del passato, ci sarebbe l'occasione per scardinare le classiche logiche a cui ci ha abituati da ormai quattro decadi il manga, e adeguarle a ritmi e grammatiche più o meno simili a quelli dei grandi shōnen odierni.

Certo il successo di Dragon Ball, l'essenza della sua singolarità storica e dell'eredità che si porta dietro, è dovuta anche alla capacità dell'opera di Toriyama di giocare con canoni e linguaggi codificati dallo stesso autore, senza mai arrivare a stravolgerli nel tempo. Ma è pur vero che gli schemi narrativi tipici di una serie come Super, dove ogni arco segue una struttura analoga e ampiamente sdoganata, cozza con le sensibilità delle nuove generazioni, abituate alla varietà tematica e alla stratificazione narrativa di opere come One Piece, Naruto o Jujutsu Kaisen. Questo pubblico non è interessato (anche legittimamente) a traiettorie formulari che iniziano con l'arrivo del nemico di turno, proseguono con la presentazione della sua incontrastabile potenza, per poi terminare con l'acquisizione da parte degli eroi di una nuova trasformazione che li porti a prevalere sull'avversario, proprio perché si è formato su strategie diverse, quando non addirittura opposte.

Questo discorso però non va frainteso. Non si sta qui dicendo che Dragon Ball Daima, per poter appagare il gusto e la sensibilità di ampie fasce di spettatori, debba perdere ciò che ha da sempre contraddistinto i linguaggi di Toriyama: per nulla. Dragon Ball è un paradigma, e in quanto tale non potrà mai essere altro da sé, né tanto meno dovrà cercare di equipararsi alle logiche che attraversano gli orizzonti narrativi e estetici di manga come Chainsaw Man o One Piece.

La “rifondazione” del suo mito deve perciò dare vita ad una ricostruzione solamente “parziale”, che porti magari la nuova serie a smarcarsi da alcune consuetudini un po' stanche (come appunto la sequela di trasformazioni divine o la struttura paratattica) per adottare un approccio più coeso, soprattutto per quel che concerne la continuità narrativa tra gli archi. Se Toei, dunque, riuscirà ad omaggiare il passato del manga senza mai arrivare a feticizzarlo o a scadere nel mero citazionismo, ecco che Dragon Ball Daima potrà delineare il futuro proprio a partire dalle logiche che hanno sempre contraddistinto il cuore dell'universo creato da Toriyama.