Dragon Ball Daima: perché si chiama così e non Magic? La spiegazione del nome

Dopo mesi di discussioni, di attese, di dubbi e di teorie, è stato ufficializzato il nuovo anime di Dragon Ball. Ormai i tanti leak emersi negli ultimi tempi avevano scoperto tutto ciò che c'era in serbo per questo progetto che, tuttavia, ha cambiato nome da Dragon Ball Magic a Dragon Ball Daima. Come mai questa scelta da parte di Toei Animation?

Sembra infatti, da alcuni leak, che Dragon Ball Magic sia stato effettivamente il nome di lavorazione di questo progetto. Tuttavia, il 6 ottobre, Toei Animation ha registrato un nuovo dominio, che inizialmente ha destato poco scalpore ma comunque molta curiosità. Il dominio era proprio quello dell'anime col nome attuale, ufficializzato durante la New York Comic-Con 2023. Con l'arrivo del trailer con Goku bambino è stato poi reso noto a tutto il mondo.

Ma perché si è passati da Magic a Daima? La parola "Daima" (大魔) non esiste in giapponese. Tuttavia, è formata da due kanji ben chiari: il primo è lo stesso kanji utilizzato per "grande", "grosso"; il secondo invece significa "cattivo", "malvagio", "demoniaco". Quest'ultimo kanji, il 魔, è però anche il kanji che viene utilizzato per scrivere la parola "magia" in giapponese. Infatti, la parola "mahou" (魔法) ovvero magia è composta da due kanji, il primo dei quali è lo stesso utilizzato per Daima. C'è quindi un fortissimo legame tra il nome utilizzato per definire il progetto e il nome definitivo.

C'è anche un messaggio di Akira Toriyama rivolto a tutti gli spettatori che non vedono l'ora di assistere alle vicende di Dragon Ball Daima.