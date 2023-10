Dragon Ball Daima, perché Gohan non è presente nel trailer? Ci sarà nel nuovo anime?

L'annuncio di Dragon Ball Daima ha completamente spiazzato il pubblico di appassionati. Il nuovo anime originale creato da TOEI Animation non andrà a riprendere gli eventi di Dragon Ball Super, ma darà il via a un'avventura inedita che riporterà i Guerrieri Z e i fan indietro nel tempo.

In Dragon Ball Daima Goku tornerà bambino. La causa di questa regressione pare essere un desiderio espresso alle Sfere del Drago da parte di due demoni al momento ancora sconosciuti. Goku non sarà però l'unico a diventare bambino. Diversamente da quanto accadde in Dragon Ball GT, anche il resto dei protagonisti della serie tornerà all'infanzia.

In Dragon Ball Daima compariranno tutti i protagonisti più amati della serie, da Vegeta al Maestro Muten, tutti fatta eccezione di uno. Dal trailer di Dragon Ball Daima si nota l'assenza di Son Gohan. Come mai questa precisa scelta intrapresa da parte di TOEI Animation? Sarà forse una sorta di segnale?

Che Gohan non sia presente nel primo filmato promozionale del nuovo anime appare molto strano. Il figlio di Goku non è solamente uno dei personaggi più amati dal fandom, ma anche uno dei più forti Guerrieri Z. Nel teaser compaiono davvero tutti, anche i personaggi più marginali come lo Stregone del Toro. Il fatto che non sia stato mostrato, indica chiaramente che TOEI Animation abbia in programma delle sorprese per quanto riguarda il personaggio.

L'assenza di Gohan dal trailer potrebbe implicare il fatto che, per qualche strana ragione, egli sia l'unico a non subire l'effetto del desiderio degli antagonisti di Dragon Ball Daima. Ma davvero Gohan sarà l'unico a restare adulto? Solo il tempo saprà dire se questa teoria si rivelerà veritiera, oppure se la sua assenza è del tutto casuale.