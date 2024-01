Dragon Ball Daima, perché QUEL grande protagonista non è stato ancora mostrato?

Dopo l'annuncio ufficiale di Dragon Ball Daima al New York Comic-Con 2023 e numerosi leak ancora non confermati arrivati nelle settimane successive, la nuova serie anime originale di TOEI Animation è tornata a mostrarsi in occasione del Dragon Ball Games Battle Hour. Ma avete notato che ancora una volta quel protagonista non è mai comparso?

Ce lo eravamo già chiesto diverso tempo fa, perché Gohan non è presente nei trailer di Dragon Ball Daima? Il primo filmato promozionale, quello con cui l'anime è stato presentato al pubblico, mostrava quasi tutti i principali protagonisti, ma non Gohan. Poteva trattarsi di una coincidenza, ma il trailer di Dragon Ball Daima al DB Games Battle Hour 2024 suona quasi come una conferma. TOEI Animation e lo staff della serie stanno volutamente nascondendo il primogenito di Goku e Chichi?

Con Dragon Ball Super: Super Hero Gohan è tornato a essere grande protagonista degli eventi della serie. Sebbene Daima sia completamente slegato da Super, un personaggio importante come lui non può mancare in alcun modo. Ricordiamoci infatti che lo stesso Akira Toriyama disse che Gohan ha le potenzialità per essere il Guerriero Z più forte e che in passato avrebbe dovuto ereditare il ruolo di protagonista da suo padre Goku. Che sia proprio questo il motivo?

Forse, TOEI Animation sta nascondendo la realtà dei fatti. Potrebbe non essere Goku il protagonista di Dragon Ball Daima. E se in qualche modo l'unico a non essere tornato bambino fosse proprio Gohan? Se così fosse, allora il compito di salvare gli altri Guerrieri Z sarebbe suo. Dunque, potrebbe essere Gohan il protagonista della storia di Dragon Ball Daima.