Dragon Ball Daima, quali personaggi compariranno nel nuovo anime? Chi è già confermato

Trascorsi alcuni giorni dall'annuncio di Dragon Ball Daima, è tempo di trarre alcune conclusioni sulla nuova serie anime del franchise. Quali personaggi vedremo in azione in Dragon Ball Daima? Ecco tutti i protagonisti già confermati del nuovo anime di TOEI Animation che trasformerà Goku in un bambino.

Ulteriori informazioni sulla prossima serie animata del franchise arriveranno al prossimo Dragon Ball Games Battle Hour, ma dal trailer di Dragon Ball Daima si possono già evincere numerosi dettagli su questo interessantissimo progetto che si allontanerà dalla timeline di Dragon Ball Super.

Dopo aver osservato nell'oscurità la Saga di Bu, due antagonisti originali agiranno in Dragon Ball Daima. Questi due appartenenti alla razza demoniaca di cui ancora non sappiamo alcunché sfrutteranno le Sfere del Drago per depotenziare Goku. Il Saiyan verrà trasformato in un bambino, ma non sarà l'unica vittima di questo desiderio. Anche gli altri Guerrieri Z verranno trasformati in bambini.

Dal primo filmato promozionale possiamo notare la presenza di Vegeta in Dragon Ball Daima. Anche l'orgoglioso principe dei Saiyan verrà trasformato in un bambino e come lui anche sua moglie Bulma. Pare tuttavia che non sia Vegeta ad accompagnare Goku nel suo prossimo viaggio. Stando a precedenti rumor sarà il Kaioshin a immergersi in quest'avventura in un mondo misterioso.

Ci saranno poi anche Chi-Chi e i neonati Goten e Trunks. Tra i design più interessanti di Dragon Ball Daima troviamo quello del maestro Muten, che pare una sorta di Crilin in chiave tartaruga ringiovanito. Anche gli allievi di Muten verranno trasformati in bambini e tra questi troveremo Crilin, Yamcha, Oolong e Puar. A tornare bambini saranno anche Piccolo e Androide 18, oltre che Marron e lo Stregone del Toro.

La presenza di Kibito ci indica informazioni preziose sulla collocazione temporale di Dragon Ball Daima, che presumibilmente verrà ambientato tra gli eventi di Dragon Ball Super. Chi invece non è ancora stato mostrato è Gohan e il resto della sua famiglia. Se Dragon Ball Daima dovesse ambientarsi tra il torneo contro l'universo 6 e il torneo del potere, Pan e Bra non saranno presenti nel nuovo anime, poiché ancora non nate. Altri assenti importanti sono Beerus e Whis, di cui non è ancora chiara la presenza o meno.