Dragon Ball Daima: tutti i personaggi che vorremmo al centro degli eventi

La curiosità su Dragon Ball Daima è tanta, e molto del suo (probabile) successo lo dobbiamo ricondurre alla natura apertamente nostalgica della serie. I personaggi torneranno ad essere bambini, portando il racconto ad omaggiare le logiche del primo Dragon Ball. È perciò lecito aspettarsi che alcune icone del passato rivestiranno qui un ruolo cardine.

Dopo la nostra ricognizione sulle tecniche che vorremmo rivedere in Dragon Ball Daima, cogliamo qui l'occasione per delineare una lista di tutti quei personaggi, che per un motivo o per un altro, ci piacerebbe tornassero ad occupare una posizione nevralgica all'interno del racconto. Il trailer, in questo senso, ha lasciato intendere che buona parte dei Guerrieri Z (se non tutti) saranno trasformati in infanti, ma non è ancora chiaro nello specifico quali (e quanti) personaggi del passato di Dragon Ball, soprattutto tra quelli più ausiliari o finiti nel dimenticatoio, saranno oggetto di questo particolare trattamento.

Se i vari Goku, Crilin, Vegeta o Piccolo occuperanno senza alcun dubbio una posizione primaria all'interno degli intrecci di Dragon Ball Daima, sul resto dei guerrieri aleggia ancora un certo mistero. Per questo motivo, in assenza di informazioni certe, il primo personaggio che vorremmo assolutamente vedere nella sua versione infantile è Gohan. Abbiamo visto recentemente quanto il figlio di Goku sia tornato a ritagliarsi un ruolo primario nell'universo creato da Toriyama, tanto che in Dragon Ball Super Gohan Beast ha superato in termini di forza sia l'ultra Ego di Vegeta che l'Ultra Istinto del padre. Ma se dovessimo pensare al momento eponimo del personaggio, la fase storica in cui è arrivato a penetrare definitivamente nell'immaginario collettivo, i pensieri ritornerebbe al periodo in cui era un bambino/adolescente. Per questo il ritorno di Gohan in versione fanciullesca attiverebbe non solo un emozionante viaggio nella nostalgia più pura: ma si configurerebbe come un vero e proprio tributo simbolico al personaggio.

Parlando di saiyan, sappiamo che Goten e Trunks saranno presenti nella serie in versione ancora più infantile rispetto alle configurazioni che avevano in Dragon Ball Z. Ecco allora che Dragon Ball Daima non può davvero lasciarsi sfuggire l'occasione di mostrare la fusione tra due neonati/pargoli. D'altronde Gotenks è sempre stato contraddistinto da caratteristiche (comportamentali e fisiche) propriamente bambinesche, per cui sarebbe anche giusto (se non addirittura ideale) che gli autori seguissero questa strada.

Ora non sappiamo precisamente come si strutturerà la serie, né tanto meno in quale orizzonte temporale si posizioni (anche se “dovrebbe” essere ambientata poco prima degli eventi di Super), ma è lecito aspettarsi dalle logiche che la compongono delle valenze propriamente goliardiche, oltre che nostalgiche. Ecco allora che queste mutazioni fanciullesche potrebbero offrire delle versioni dissacranti dei personaggi più apertamente stoici o impervi all'ironia, come ad esempio Freezer o Hit. Un espediente, questo, che non solo restituirebbe alla serie un tocco di freschezza e originalità, ma che porterebbe il racconto a ragionare umoristicamente sulle icone che compongono l'universo di Dragon Ball.