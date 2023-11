Dragon Ball Daima, su quale piattaforma uscirà il nuovo anime?

C'è ancora tempo prima di poter avere un assaggio effettivo di Dragon Ball Daima, eppure la voglia di sapere dove potremmo vederlo in streaming in Italia è già altissima: proviamo allora a capire su quale piattaforma potrebbe arrivare.

Cerchiamo di essere chiari fin da subito perché al momento non sappiamo su quale piattaforma uscirà Dragon Ball Daima in Italia. Non abbiamo nemmeno una data di uscita ufficiale, si parla solo di un non meglio specificato 2024, anche se sono trapelati dei leak proprio sull'uscita e gli episodi di Dragon Ball Daima.

Proviamo a fare qualche speculazione basandoci sulle poche informazioni che abbiamo. Una piattaforma che potrebbe accogliere Dragon Ball Daima in Italia è Crunchyroll, casa di decine e decine di anime. Nel caso aggiungesse anche questo si accaparrerebbe una bomba per quanto riguarda spettatori e visualizzazioni.

E se invece Dragon Ball Daima arrivasse su Amazon Prime Video? Di recente sono state aggiunte al catalogo di Prime le prime serie di Dragon Ball e Dragon Ball Z, assieme a tutti i film della saga. Difficile ancora capire se Daima potrebbe arrivare in "Casa Bezos" nel nostro Paese, eppure a questo punto non ci stupirebbe più di tanto.

Ma secondo voi dove arriverà in streaming Dragon Ball Daima? Su quale piattaforma lo vorreste vedere? Diteci tutto nei commenti, noi vi lasciamo con 5 cose che Dragon Ball Daima dovrebbe riprendere dalla prima serie.