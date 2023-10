Dragon Ball Daima: problemi di streaming durante il panel al Comic Con di New York

Il panel di Dragon Ball al Comic-Con di New York ha confermato che la nuova serie Dragon Ball Daima è in lavorazione. L'anime non seguirà gli eventi del manga ma sta destando comunque tanta curiosità tra i fan delle sfere del drago.

Daima vedrà gli Z-Fighters e i loro alleati venir trasformati in bambini. I nostri eroi dovranno viaggiare per la galassia e annullare questa traformazione. Nonostante l'evidente somiglianza con Dragon Ball GT, questa nuova serie non si concentra solo sul ringiovanimento di Goku, bensì su quello di tutti i personaggi. La serie è stata creata grazie alla forte influenza dell'autore Akira Toriyama, il quale ha lasciato un messaggio ai fan per il nuovo anime Dragon Ball Daima.

L'annuncio di Dragon Ball Daima ha fatto parecchio scalpore tra i fan degli anime, anche perché è stato soggetto a un problema di trasmissione. A chi stava seguendo il panel in streaming sono infatti stati oscurati i footage della serie che stavano venendo trasmessi.

Inoltre, sebbene la stragrande maggioranza del panel sia stata trasmessa in streaming in diretta dal Comic-Con di New York, tutti i filmati dell'anime in arrivo non sono ancora arrivati ufficialmente su Internet. Tuttavia, qui potete vedere il trailer di Dragon Ball Daima.

In ogni caso Toei Animation ha promesso di rivelare maggiori informazioni sulla serie prima della sua uscita nell'autunno del prossimo anno. Ai fan non resta che attendere.