Dragon Ball Daima, quando e dove assistere alle novità del Dragon Ball Games Battle Hour

Il team di Dragon Ball è pronto a rivelare al pubblico nuovi dettagli rilevanti riguardo Dragon Ball Daima, il nuovo titolo ideato dal leggendario Akira Toriyama. Nei prossimi giorni si terrà il Dragon Ball Games Battle Hour, un evento in cui i fan si potranno sfidare nei giochi più popolari del franchise.

Oltre a questo momento di svago per i fan, si terrà anche un panel completamente dedicato al nuovo anime del franchise, con la partecipazione del produttore Akio Iyoku. Purtroppo, è stato confermato dall'organizzazione dell'evento che il panel di Dragon Ball Daima non sarà trasmesso in diretta per il pubblico da casa. In ogni caso, non c'è da temere poiché ci sarà un altro modo anche per gli appassionati provenienti da tutto il mondo per scoprire le più grandi novità del titolo.

La pagina X (il vecchio Twitter) ufficiale del franchise di Dragon Ball @db_eventpj, ha rivelato che saranno resi disponibili vari video sul canale YouTube del Dragon Ball Games Battle Hour che raccoglieranno tutti i contenuti più rilevanti dell'evento. Il panel di Dragon Ball Daima rientra tra questi, offrendo così agli appassionati la possibilità di catturare ogni dettaglio ed emozione.

Quando potremo godere di questi contenuti? Considerando che il panel si terrà intorno alle ore 18:30 a Los Angeles di sabato 27 gennaio, che corrispondono alle 3 del mattino in Italia, molto probabilmente i video saranno resi disponibili non prima delle ore 4-5 del mattino. Per coloro che desiderano seguire l'evento in diretta, possono tenere d'occhio gli account Twitter di fonti affidabili come SupaChronicles o DbsHype, che condivideranno gli aggiornamenti più importanti direttamente dall'evento, offrendo un'esperienza quasi in tempo reale.