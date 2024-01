Dragon Ball Daima si rivela: i primi character design della serie sono emblematici

L'enigma chiamato Dragon Ball Daima sta iniziando a squarciare il velo di riserbo sotto cui aveva nascosto fino ad adesso i suoi segreti, al punto che proprio oggi, oltre ad un nuovo trailer, sono stati diffusi sui canali social di Toei Animation anche i primissimi character design della serie, sia relativi ai Guerrieri Z che ad alcuni villain.

La presentazione “ufficiale” delle configurazioni grafiche dei personaggi offre immediatamente il fianco ad alcune riflessioni di rilievo, sia in merito agli approcci estetici perseguiti qui dagli autori della serie, sia in relazione alle logiche (comunicative, celebrative, ideologiche) che strutturano (o meglio, che potrebbero costituire) il cuore tematico del racconto. Come abbiamo visto in tempi recenti, Dragon Ball Daima ha l'occasione di rifondare la mitologia del manga di Toriyama, proprio perché riportando i personaggi ad uno stato infantile – e quindi ad una forma di tabula rasa – potrebbe ricodificare tutte le istanze che hanno storicamente attraversato l'opera, per portarle verso un orizzonte tanto celebrativo quanto inedito. A partire, appunto, dalle conformazioni degli stessi personaggi.

Come osserviamo nei character design diffusi da Toei su twitter, gli eroi del racconto non vanno semplicemente incontro ad un ridimensionamento fisico – che li porta, in linea con le strategie di Dragon Ball GT, a presentarsi come mere versioni fanciullesche dei loro corrispettivi adulti – ma presentano dal punto di vista grafico delle novità interessanti, sia nell'utilizzo delle linee, che nelle tinte cromatiche.

Nell'osservare le immagini di Goku e Crilin - le uniche a colori, insieme a quelle dei villain - ciò che cattura immediatamente l'attenzione è una desaturazione evidente della partitura cromatica, al punto che la casacca dei Guerrieri Z appare decisamente più opaca e meno espressiva, quasi la “rivoluzione” perseguita dalla serie dovesse estendersi oltre alle mere logiche narrative. Un discorso analogo lo si avanza poi anche in relazione agli stilemi grafici dietro i disegni, al punto che i corpi dei due eroi appaiono costruiti a partire da linee decisamente più tondeggianti e sinusoidali rispetto alle marcature nette che hanno circoscritto le corporeità dei personaggi di Toriyama sin dall'inizio di Dragon Ball Z, e che sono state reiterate da Toei – ma anche da Toyotaro – nello stesso Super.

Occorre dire, però, che su quest'ultimo elemento non c'erano poi tanti dubbi. D'altronde, come abbiamo visto nell'articolo in cui rendiamo conto di tutti i personaggi che vorremmo vedere al centro di Dragon Ball Daima, la serie ramifica le proprie istanze “celebrative” a partire dalle origini stesse di Dragon Ball, motivo per cui era lecito aspettarsi, almeno nelle configurazioni grafiche dei personaggi, un richiamo alle estetiche del segmento iniziale del manga. Un omaggio, che in attesa di novità o possibili smentite, potrebbe riguardare anche le strategie narrative del primo Dragon Ball, con Daima che avrebbe così la possibilità di riportare in auge anche le cornici più apertamente episodiche che hanno attraversato i primi archi narrativi dell'opera.

Per quanto riguarda invece gli antagonisti, il discorso sembrerebbe prendere una direzione più o meno diversa. Se i character design degli eroi – con Toei che ha diffuso anche le prime immagini di Chichi, Mr. Satan, C-18 e Majin Bu – confermano la “regressione infantile” a cui sono andati incontro i Guerrieri Z e i loro compagni/familiari, quelli degli antagonisti appaiono non solo differenti, ma addirittura opposti, non tanto perché denotano qui delle figure perlopiù demoniache – simili, nell'aspetto, al Grande Mago Piccolo o a Champa – ma soprattutto perché hanno conservato la loro natura “matura”, motivo per cui è lecito pensare che solamente i protagonisti sono stati soggetti a questo fenomeno di inversione anagrafica.