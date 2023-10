Dragon Ball Daima: rivelato il nuovo design di Goku bambino

L'annuncio di Dragon Ball Daima ha suscitato grande entusiasmo tra i fan della serie. La possibilità di vedere Goku e i suoi amici nuovamente in azione ha scaldato il cuore di tutti gli spettatori.

Come annunciato durante il Comic Con di New York 2023, la nuova serie di Dragon Ball vedrà i suoi protagonisti tornare bambini a causa di una cospirazione. Visto l'incipit di trama, gli autori hanno deciso di apportare alcune modifiche al design dei personaggi per farli adattare alle loro nuove forme. Se volete scoprire di più sulla trama ufficiale del nuovo anime, qui potete trovare la sinossi ufficiale di Dragon Ball Daima.

In un post su X, l'utente @DbsHype ha condiviso un'immagine del nuovo design di Goku insieme a un messaggio del creatore Akira Toriyama per annunciare Dragon Ball Daima. Il Saiyan è raffigurato con un corpo più piccolo e un viso più rotondo, con occhi grandi, con i capelli neri corti, nell'ormai emblematica uniforme arancione da combattimento che da sempre contraddistingue Dragon Ball.

Daima è previsto per l'autunno del 2024. La serie sarà prodotta da Toei Animation e supervisionata da Toriyama. Il coinvolgimento dell'originale creatore dell'opera è un grande punto di forza per questo nuovo capitolo della saga di Dragon Ball. Il mangaka è noto per la sua creatività e il suo amore per i fan. Questo fa ben sperare che l'anime sia all'altezza delle aspettative.