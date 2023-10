Dragon Ball Daima, che ruolo avranno le sfere del drago?

Se c'è una costante in tutto Dragon Ball sono proprio coloro che danno il titolo al prodotto: le sfere del drago. E anche Dragon Ball Daima non si tira indietro, usandole nel trailer per dare inizio alla trama: ma sarà davvero così?

Guardando il trailer di Dragon Ball Daima sembra proprio che le sfere del drago verranno utilizzate in maniera similare a Dragon Ball GT: il desiderio che tutti i protagonisti tornino bambini, mentre invece per GT era soltanto Goku a regredire.

Eppure stando alle uniche immagini che finora abbiamo non c'è la certezza assoluta che vada così. C'è Shenron, ci sono le sfere del drago, ci sono i villain misteriosi di Dragon Ball Daima, però siamo sicuri che esprimeranno loro proprio quel desiderio?

Dal poco che abbiamo visto non ci sono immagini di loro che esprimono il desiderio al drago, anche se il montaggio è costruito per far sembrare che Goku e gli altri tornino piccoli per quel motivo. E se i due villain invece riuscissero a fare questo "incantesimo" soltanto con i loro poteri? Dopotutto hanno una sorta di archivio generale di tutte le avventure di Goku e company, non viene difficile pensare che possano utilizzare anche un potere di questo tipo.

Non è quindi scontato che le sfere del drago giochino il ruolo che ci immaginiamo in Dragon Ball Daima, ma la loro ricerca potrebbe comunque essere parte integrante della trama così come era stato per gli inizi del manga di Akira Toriyama.

E secondo voi che ruolo avranno le sfere del drago in questo nuovo anime? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo 5 motivi per cui Dragon Ball Daima potrebbe essere la cosa migliore di Dragon Ball degli ultimi anni.