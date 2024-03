Dragon Ball Daima: lo scontro da sogno che tutti vorrebbero vedere nel nuovo anime

I prossimi mesi del 2024 segneranno il grande ritorno di Dragon Ball sul piccolo schermo. Dopo l'interruzione di Dragon Ball Super e due pellicole cinematografiche che hanno portato avanti la narrazione della serie, il 40° anniversario del franchise inaugurerà un anime inedito e completamente originale.

L'uscita di Dragon Ball Daima si avvicina, ma sul progetto anime only di TOEI Animation restano ancora tanti dubbi. C'è un qualcosa, però, che potrebbe concretizzare il successo di questa nuova produzione, un ennesimo scontro tra Goku e Vegeta.

L'imminente Dragon Ball Daima colpirà i Guerrieri Z con una maledizione lanciata da due misteriosi demoni. Goku, e con lui tutti gli altri combattenti della Terra, verranno trasformati in bambini. Ebbene, prima che i protagonisti tornino adulti, i fan vorrebbero assolutamente vedere un combattimento tra Goku e Vegeta bambini.

Di recente abbiamo rivissuto Goku Vs. Vegeta nel capitolo 100 di Dragon Ball Super. Il principe dei Saiyan ha ottenuto la vittoria, ma in questa rivincita nulla sarebbe uguale. I due guerrieri si sono conosciuti solamente in età adulta, per cui non hanno mai potuto affrontarsi da bambini. Daima non dovrebbe assolutamente perdere quest'occasione.

La cosa più vicina all'ipotetico combattimento tra Goku e Vegeta in Dragon Ball Daima è il salto temporale di cento anni di Dragon Ball GT in cui vediamo affrontarsi Goku Jr. e Vegeta Jr. al Tenkaichi. Se già questa sfida aveva affascinato il pubblico, la battaglia di Daima avrebbe sicuramente più risonanza nella community.