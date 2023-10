Dragon Ball Daima è un sequel di Super? Ecco dove si colloca dove cronologicamente

Il New York Comic-Con 2023 ha regalato l'annuncio che tutti gli appassionati aspettavano da diverso tempo a questa parte. Dragon Ball Daima è la nuova serie anime del franchise, completamente originale e non basato su alcun manga. Ma che cosa sappiamo sulla sua storia? Esaminiamo il nuovo anime di Dragon Ball con Goku bambino.

Nel corso di un entusiasmante panel all'evento speciale di New York, Akio Iyoku ha presentato il trailer ufficiale di Dragon Ball Daima. Il produttore esecutivo di TOEI Animation ha mostrato quello che in precedenza era conosciuto come Dragon Ball Magic, spiegando peraltro alcuni dettagli sul progetto.

In Dragon Ball Daima Goku, Vegeta e tutti gli altri Guerrieri Z saranno vittima di un complotto. Un demone li trasformerà in bambini attraverso un desiderio espresso con le Sfere del Drago. Sarà dunque loro compito rimettersi in viaggio per riportare la situazione alla normalità.

Quello che a molti fan ancora non è chiaro è la collocazione cronologica di Dragon Ball Daima. Questa nuova serie è un sequel di Dragon Ball Super, oppure è parte integrante della sua storia? Stando alle prime informazioni, la risposta è negativa in entrambi i casi.

Dragon Ball Daima è antecedente a Dragon Ball Super, collocato nel famoso "periodo di pace" avvenuto dopo la sconfitta di Majin Bu al termine di Z. Dunque, Goku e Vegeta non avranno accesso alle loro trasformazioni divine, né tantomeno all'Ultra Istinto e all'Ultra Ego.

Analizzando meglio il primo filmato di Dragon Ball Daima, tuttavia, la risposta è un'altra. Nel trailer osserviamo Kaioshin e Kibito separati, un qualcosa che non avviene fino a prima del Torneo del Potere. Inoltre, né Pan né Bulla compaiono in video, per cui possiamo supporre che nessuna delle due sia ancora nata. Per questo, a nostro avviso Dragon Ball Daima sia collocato cronologicamente a cavallo delle saghe di Dragon Ball Super. A confermare o smentire questa tesi ci penserà il prossimo Dragon Ball Battle Hours.