Dragon Ball Daima: tutte le tecniche che vorremmo rivedere nell'anime

Per il 2024 c'è grande attenzione da parte degli appassionati di Toriyama sul debutto di Dragon Ball Daima. L'anime per adesso è un enigma, e oltre a quelle poche informazioni che ci sono state rivelate sulla storia, la serie resta nel mistero. Date le incertezze, riteniamo che il nuovo progetto possa recuperare alcune tecniche iconiche del manga.

I motivi che ci spingono a considerare la serie come l'occasione ideale per la Toei di gettare uno sguardo nostalgico (ma non reazionario) sul passato, senza scadere nell'autocompiacimento, sta proprio nella natura celebrativa del progetto. Le anticipazioni che sono state diffuse sulla storia di Dragon Ball Daima lasciano intendere la volontà da parte degli autori di omaggiare le atmosfere, i toni e le logiche del primo Dragon Ball, tanto che i personaggi “ritornano” letteralmente bambini a causa del potere di un nuovo, fantomatico avversario.

E dal momento che il richiamo alla nostalgia risulta qui lapalissiano, è possibile che la nuova serie riporti in auge alcune di quelle tecniche che con il prosieguo della narrazione sono andate smarrendosi, sia perché troppo inefficaci per combattere nemici sempre più formidabili, sia perché sostituiti da un'escalation di trasformazioni e poteri di derivazione divina.

Se Dragon Ball Daima è davvero intenzionato ad onorare i trascorsi storici del manga – come l'uso del bastone nyoi da parte di Goku lascia qui intendere - ecco allora che nella serie potrebbero ritornare tante mosse o strumenti caduti ormai nel dimenticatoio, ma a cui gli appassionati di Toriyama sono rimasti profondamente legati. E tra gli elementi che vogliamo assolutamente rivedere in Dragon Ball Daima, figura il cerchio magico di Crilin. La tecnica, infatti, gode di un fascino perenne presso i fan, sia perché è stata la prima vera mossa mortale del personaggio, sia perché mette in comunicazione tra loro diversi Guerrieri Z. Lo stesso Goku ha fatto sfoggio della tecnica, che a sua volta è stata utilizzata anche da Cell. A segnalare quanto nel manga di Toriyama il cerchio magico abbia avuto un impatto nevralgico sulla codificazione della sua iconografia, tanto da renderlo una delle cose che Dragon Ball Daima deve assolutamente riprendere.

Nell'opera di Toriyama, si sa, la nostalgia passa soprattutto attraverso il suo eponimo protagonista. In questo senso, una delle tecniche che vorremmo rivedere in Dragon Ball Daima è il pugno del drago. L'ultima volta che l'abbiamo visto utilizzare da parte di Goku è nel tredicesimo film della saga, quando il saiyan mette ko Hildegarn. La mossa è poi ritornata in Dragon Ball GT, ma forse è arrivato il momento che tale tecnica torni a conquistarsi il proprio spazio in una narrazione apertamente canonica.

Stesso discorso vale per il Kaio-ken. Dal momento che in Dragon Ball l'aumento del potenziale combattivo è passato sempre più attraverso lo stratagemma delle trasformazioni, ora che in Dragon Ball Daima Goku è tornato bambino, non c'è occasione migliore per riconfigurare questa iconica tecnica come il veicolo primario di potenziamento corporeo/aureo del protagonista.