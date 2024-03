Dragon Ball Daima: Toriyama non era inizialmente coinvolto nella serie

Guardando alle prime anticipazioni della serie, è apparso subito palese come Dragon Ball Daima abbia la possibilità di rifondare la mitologia del manga di Toriyama. Eppure l'autore, in una dichiarazione emersa all'indomani della sua scomparsa, ha rivelato che il suo coinvolgimento nel progetto era inizialmente limitato, per poi crescere nel tempo.

Il messaggio in questione appare importante non solo per il contenuto che offre o per la situazione celebrativa per cui è stato composto, ma sembrerebbe costituirsi come l'ultima dichiarazione pubblica del maestro. Nel dicembre scorso, infatti, il Tokyo Anime Award Festival 2024 ha assegnato il premio alla carriera al mangaka di Dragon Ball, da consegnare in occasione della manifestazione, tenutasi dall'8 all'11 marzo. E seppure il fumettista si sia spento pochi giorni prima dell'evento, a quanto pare aveva avuto il tempo per stilare il discorso di accettazione ed inviarlo anzitempo alla kermesse. E uno dei (tanti) punti toccati da Toriyama nel messaggio, riguarda proprio la lavorazione di Dragon Ball Daima, un progetto a cui il mangaka si è profondamente affezionato nel tempo, e che esordirà sugli schermi a settembre 2024.

“Ad essere sincero, non ho mai provato un grande interesse per l'animazione” dichiara Toriyama in apertura del discorso. “E anche quando il mio lavoro è stato oggetto di un adattamento animato, mi sento abbastanza imbarazzato nel dire che non ho prestato molta attenzione nei suoi confronti, perciò mi scuso con tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questi anime. Eppure dieci anni fa” prosegue il mangaka “dal nulla mi è capitata l'occasione di supervisionare la sceneggiatura di un film di Dragon Ball” - con molta probabilità Toriyama si sta qui riferendo a La battaglia degli Dei (2013) il primo tra i film canonici di Dragon Ball - “A quel punto ho iniziato a disegnare il design di alcuni personaggi, oltre agli sfondi, pensando però di lasciare le parti più complesse al resto dello staff”.

Ma questo “esordio” nell'animazione è apparso, agli occhi del mangaka, come una vera e propria epifania, tanto che la successiva collaborazione con il grande animatore Toyo Ashida su un progetto chiamato Kosuke-sama Rikimaru-sama lo ha convinto delle potenzialità del mezzo animato, fino a portarlo a lavorare Daima, anche se nei primi tempi il progetto era stato concepito in assenza dell'autore. “Originariamente Dragon Ball Daima era stato pianificato come un anime originale realizzato senza il mio contributo” prosegue Toriyama nel discorso “ma più fornivo consigli alla produzione, maggiore diventava il mio coinvolgimento nel progetto. E senza che me ne accorgessi, sono arrivato ad un punto in cui non mi occupavo semplicemente della delineazione degli intrecci, ma anche della stesura del mondo narrativo, della progettazione dei character design e dei mecha, fino a supervisionare altri aspetti della produzione. Spero davvero” prosegue il mangaka “che possiate godere della serie: perché credo che non solo sia profondamente intensa dal punto di vista della spettacolarità, ma che sia davvero una narrazione di grande spessore”.

Dopo aver ringraziato tutti coloro che lo hanno supportato nel corso della sua carriera, il mangaka conclude il messaggio con un riferimento alla sua salute, avallando – chissà – la possibilità che Toriyama fosse malato da tempo o che comunque soffrisse di disagi fisici evidenti. Come si legge nella trascrizione “Non sono sicuro di quanti lavori possa ancora realizzare nella mia esistenza, dal momento che non ho grandi certezze sul mio stato di salute, forse anche a causa dello stile di vita che ho condotto in gioventù” dichiara il mangaka in chiusura del discorso “Ma cercherò lo stesso di realizzare progetti sempre migliori, perciò vi prego di continuare a supportarmi”. Un punto, questo appena toccato dall'autore, che allo stato delle cose non può che risultato struggente agli occhi dei lettori: ma che testimonia, nel contempo, l'assoluta devozione che Toriyama ha sempre manifestato nei confronti dei suoi straordinari - e immortali - lavori.