Dragon Ball Daima, da Toriyama a Shintani: i grandi nomi dietro il nuovo anime

Pare che il team dietro questa serie includa Katsuyoshi Nakatsuru , leggenda dell'anime di Dragon Ball – e non solo - che torna come disegnatore e per apportare correzioni alla produzione. Presente all'appello anche Chikashi Kubota , che i fan di One Punch Man e degli ultimi due film di Dragon Ball Super conosceranno molto bene. In Dragon Ball Daima si occuperà della supervisione dell'animazione. Ci sarà Naohiro Shintani , uno dei più grandi nomi dell'ultimo decennio di Dragon Ball. Dopo l'eccezionale lavoro svolto con Dragon Ball Super: Broly, si unirà a Kubota come supervisore dell'animazione. Yuya Takahashi è un altro nome d'oro per i fan di Dragon Ball. Tornerà in veste di regista principale con il contributo di Aya Komaki . Ci saranno anche Takashi Kurahashi, Rumiko Nagai, Takeo Ide e Miyako Tsuji.

- Aya Komaki is not the sole series director. Yoshitaka Yashima is the primary series director. He was a solo animator on DBS mainly, but provided a great deal of storyboards to the show which were solid. To the best of my knowledge, this is his debut in the role. pic.twitter.com/qGthUZJzwL — Ajay (@AnimeAjay) October 12, 2023

- Colour Design is from Rumiko Nagai who also did the colour work on DBS Broly and Super Hero. We seem to be free of bad colour design in new projects - Nagai has been consistently great. pic.twitter.com/4T3LUUTF0j — Ajay (@AnimeAjay) October 12, 2023