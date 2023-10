Dragon Ball Daima, tornerà il Super Saiyan 4?

Il nuovo anime Dragon Ball Daima ha delle vibes che palesemente richiamano quelle di Dragon Ball GT, e allora vogliamo provare a sognare e immaginare il ritorno del Super Saiyan 4? Cerchiamo di capire assieme perché potrebbe davvero tornare.

Ormai è ufficiale: Dragon Ball Daima è il nuovo anime canonico del franchise. Ci sta lavorando proprio il suo creatore, e infatti Akira Toriyama ha mandato un messaggio ai fan su Dragon Ball Daima. Ci sono però degli indizi che portano al possibile ritorno del Super Saiyan 4.

Intanto il trailer stesso: prima di far vedere le immagini ufficiali di Dragon Ball Daima infatti ripercorre la storia animata del franchise, inserendo anche Dragon Ball GT e proprio il Super Saiyan 4, che teoricamente non sarebbe canonico. Fra tutte le cose che potevano scegliere di mostrare è curioso che sia stato inserito proprio il SSJ4.

Poi abbiamo appunto la natura stessa di Dragon Ball Daima. Un richiamo abbastanza palese al GT con i protagonisti che tornano bambini e una storia da viaggio interdimensionale per riprendere la propria forma. Le voci volevano che Goku non potesse usare trasformazioni divine da bambino, e quindi per riuscire a vincere gli scontri avrebbe potuto sbloccare il Super Saiyan 4.

Ultimo indizio è la presenza che sembra ormai certa di Katsuyoshi Nakatsuru nel team di Dragon Ball Daima: proprio lui aveva disegnato il Super Saiyan 4 in Dragon Ball GT, e riportarlo nel team del nuovo anime appare quasi come una dichiarazione di intenti.

Queste però al momento sono soltanto supposizioni: secondo voi tornerà il Super Saiyan 4 in Dragon Ball Daima? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!