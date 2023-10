Dragon Ball Daima: ecco il trailer ufficiale del nuovo anime, è uno spettacolo!

Durante il Dragon Ball Special Panel organizzato per la prima giornata del New York Comic Con 2023, il produttore esecutivo della serie per Toei Animation, Akio Iykou ha presentato un nuovo progetto anime del tutto originale. Dal titolo Dragon Ball Daima il nuovo anime vedrà Goku e compagni alle prese con una nuova minaccia, ecco il primo trailer.

Due oscure figure, probabilmente aliene, ed entrambi con dei lunghi mantelli e quelli che sembrano essere degli scettri introducono gli spettatori ad una splendida sequenza dedicata al drago Shenron. I due antagonisti sembrano aver desiderato di trasformare gli abitanti della Terra in bambini. Questo inaspettato destino porterà Goku a riallacciare rapporti con personaggi scomparsi da tempo, come Karin, e anche a riprendere il suo bastone Nyoi.

Anche Babidi ricoprirà un ruolo piuttosto rilevante, come si nota in pochi frame mentre discute con Majin Bu. Ciò che ha fatto esplodere la folla di spettatori e appassionati alla fiera statunitense è stata però l’incredibile qualità delle animazioni. Ancora una volta Toei Animation si è superata nel rendere alla perfezione sequenza d’azione, sfere energetiche, e aure, tutti elementi che da sempre caratterizzano la serie. Aspettiamo le vostre opinioni sul primo trailer di Dragon Ball Daima nei commenti.

Intanto, vi lasciamo a tutti gli altri annunci al panel di Dragon Ball e ai dettagli sul web anime Dragon Ball Magic.