Dragon Ball Daima: tre villain del passato che vorremmo rivedere nella serie

Sin dal momento in cui il trailer di Dragon Ball Daima è stato presentato al pubblico, è stata chiara la volontà di Toei di rendere questa serie il veicolo attraverso cui rifondare la mitologia dell'opera di Toriyama, partendo dalla sua celebrazione. E per omaggiare il franchise, l'anime potrebbe riportare in auge alcuni villain del passato.

Del resto, come è risultato lapalissiano dall'analisi dei primi character design di Dragon Ball Daima, la presentazione “ufficiale” delle configurazioni grafiche dei personaggi ha offerto immediatamente il fianco ad alcune riflessioni di rilievo, sia in merito agli approcci estetici perseguiti qui dagli autori della serie, sia in relazione alle logiche (comunicative, celebrative, ideologiche) che strutturano (o meglio, che potrebbero costituire) il cuore tematico del racconto. Anche perché la serie, riportando i personaggi ad uno stadio di regressione infantile - e quindi ad una forma di tabula rasa – potrebbe ricodificare tutte le istanze che hanno storicamente attraversato l'opera, per portarle verso un orizzonte tanto celebrativo quanto inedito. A partire, appunto, dalle conformazioni degli stessi personaggi, e in particolare da quelle che hanno contraddistinto l'immagine dei villain nelle due serie ammiraglie.

In tal senso, la possibilità che gli autori della Toei possano riportare in auge alcune figure del passato di Dragon Ball consentirebbe al racconto di rinnovare, in un'ottica più apertamente “moderna”, l'investimento emotivo dei lettori nei confronti di questi antagonisti, per poi stabilire delle connessioni (emozionale, narrativo) tra i vari segmenti del franchise. Ecco allora che il ritorno di un personaggio come Garlic Jr. potrebbe apparire, da questo punto di vista, come il mezzo ideale attraverso cui mettere in collegamento i diversi filoni mediali su cui la saga ha costruito il proprio rapporto con il pubblico.

Seppure il villain sia contraddistinto già di per sé da dimensioni perlopiù “ridotte”, che non necessitano perciò di un ridimensionamento grafico, è pur vero che Garlic Jr. gode di un posizionamento singolare nell'universo creato da Toriyama. Non solo il personaggio è stato introdotto nella prima pellicola di Z – che come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo i film canonici di Dragon Ball, funge da vero antipasto della celebre serie – ma a lui sono stati poi assegnati anche degli episodi filler che ne hanno decretato l'approdo “ufficiale” nel ciclo narrativo dell'anime. E un suo ritorno in Daima potrebbe perciò ri-attivare tutto il portato simbolico che il personaggio si porta dietro.

Un altro villain che meriterebbe di essere oggetto di un rinnovamento, magari anche in termini puramente grafici, è Taobaibai. Del resto lo spietato assassino è stato il primo uomo a mettere in seria difficoltà Goku, portandolo a trascendere, per la prima volta nel manga, i suoi limiti. E se poi pensiamo al mix di seriosità e bizzarria con cui Toriyama lo ha storicamente definito nella sua opera, il ritorno dell'antagonista in un contesto così apertamente ludico come quello di Daima potrebbe anche generare una felice azione di “dissacrazione” dello stoico personaggio.

Il terzo ed ultimo villain che vorremmo – o forse, potremmo – rivedere in Daima è il Grande Mago Piccolo. Se Taobaibai ha iniziato a catechizzare Goku sui pericoli del mondo in cui vive, l'essere demoniaco, al contrario, ha materializzato per i protagonisti del manga una minaccia talmente radicale da risultare ai tempi tanto imprevista quanto nefasta.

Ma il ritorno del diabolico antagonista in un orizzonte apparentemente meno oscuro come quello di Daima, potrebbe sì introiettare nel personaggio dei canoni perlopiù differenti, ma soprattutto consentirebbe alla narrazione di mettere in scena un ricongiungimento significativo con l'eroico figlio: il quale, come abbiamo visto di recente nell'analisi del capitolo 103 di Dragon Ball Super, presenta dei codici caratteriali incontrovertibilmente opposti a quelli del padre, e sui quali la serie potrebbe articolare uno scontro “valoriale”, oltre a quello puramente fisico.

