Dragon Ball Daima, Ub ci sarà nel nuovo anime?

Dopo gli ultimi leak sulle animazioni cinematografiche di Dragon Ball Daima, la fanbase si augura un ritorno in grande stile di un personaggio poco sfruttato nel brand: Uub.

Come sappiamo dalla fine di Dragon Ball Z, Uub è la reincarnazione di Majin Buu, il suo opposto, la versione "buona" dell'ultimo villain dell'anime: per questo, il lottatore detiene un grande potenziale combattivo. Il focus della narrazione di Dragon Ball Super, purtroppo, non ha dato spazio al guerriero, ignorandone la crescita e non offrendogli alcun peso all'interno della storia.

Per quanto riguarda Daima, invece, non è ancora stata fatta chiarezza su quale sarà la timeline in cui si svolgerà la trama, anch'essa avvolta nel mistero. L'unica informazione che abbiamo è che che Dragon Ball Daima sarà ambientato dopo le parti finali di Dragon Ball Super. Alcuni fan sostengono che, non avendo avuto screentime in Super, Uub verrà ancora ignorato nel nuovo anime, che potrebbe invece introdurre nuovi eroi su cui concentrare l'attenzione.

Tuttavia, ciò non esclude l'eventualità che Uub venga riportato improvvisamente sulle scene per arricchire il già nutrito cast di Dragon Ball Daima. I protagonisti dello spin-off, a proposito, dovrebbero essere, almeno inizialmente, Goku e Kaioshin. I due, dopo essere stati ringiovaniti da una maledizione demoniaca, si recheranno nel mondo dei demoni per scoprire quale minaccia li attende stavolta.

Per chi fosse preoccupato del target della serie, specie dopo aver visto il character design infantile dei personaggi, arrivano rassicurazioni: in Dragon Ball Daima non mancherà la violenza. Vi piacerebbe che Uub si aggiungesse al gruppo di combattenti di Dragon Ball Daima? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti.