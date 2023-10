Dragon Ball Daima: far tornare tutti i personaggi bambini è una buona idea?

Come ormai i fan della serie sanno, in Dragon Ball Daima i personaggi dell'anime verranno trasformati tutti in bambini. Alcuni spettatori sono tuttavia rimasti perplessi dalla scelta effettuata dagli autori.

Questa scelta non è nuova per la serie. In Dragon Ball GT, infatti, Goku era stato trasformato in bambino. Tuttavia, in quel caso si trattava di un evento isolato. Nel trailer di Dragon Ball Daima, invece, la trasformazione viene mostrata per tutti i personaggi.

Alcuni fan hanno criticato questa scelta, sostenendo che dopo tutti gli eventi di Dragon Ball, Goku, Vegeta e gli altri hanno raggiunto livelli di potenza impensabili. Renderli bambini significa ridurli a zero, vanificando tutti i loro progressi.

Altri fan, invece, hanno visto in questa scelta un'opportunità per dare una nuova prospettiva alla serie. I personaggi bambini possono sperimentare il mondo in un modo completamente diverso da quello degli adulti. Un aspetto interessante di questa trasformazione è il fatto che, essendosi indeboliti, i protagonisti possono tornare a utilizzare una più ampia varietà di tecniche. Si pensi per esempio al bastone di Goku: un Goku bambino potrebbe tornare ad utilizzarlo efficacemente contro i suoi avversari, mentre da adulto era diventato talmente forte che non ne avrebbe più avuto bisogno.

Dragon Ball Daima è un esperimento coraggioso da parte di Akira Toriyama. I fan sono curiosi di vedere come si evolverà la storia e se questa scelta si rivelerà una buona idea.