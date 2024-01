Dragon Ball darà il via al suo 'MCU'? Il futuro dell'anime secondo Akio Iyoku

Dopo anni in cui il franchise animato sembrava essere scomparso dai radar, il 2024 di Dragon Ball pare ci regalerà diverse sorprese. Forse, non ci sarà solamente il debutto di Dragon Ball Daima. Le parole del produttore esecutivo dell'anime aprono le porte a una possibilità clamorosa. E se Dragon Ball desse vita al suo Marvel Cinematic Universe?

Il 40° anniversario di Dragon Ball potrebbe essere l'anno della svolta. I piani di Dragon Ball per il 2024 riguardano l'originale Daima, ma forse non solo quello. Il Marvel Cinematic Universe sta facendo scuola – a proposito avete già letto la nostra guida all'MCU 2024? -, e Akio Iyoku potrebbe seguire proprio quella strada.

Nel corso di un'intervista a Nikkei, il presidente della Capsule Corporation Tokyo e produttore esecutivo del franchise animato ha rivelato l'intenzione di voler portare avanti Dragon Ball per almeno 10 anni ancora. Iyoku punta all'espansione di Dragon Ball nel mondo continuando a produrre opere come "serie anime, film e videogiochi".

Da queste dichiarazioni si può presumere l'intenzione di voler creare nuove serie anime, forse originali come sta accadendo con Dragon Ball Daima, e altri anime movie in grado di intrecciarsi con la narrazione del manga di Toyotaro, come hanno fatto Broly prima e Super Hero poi. Tanto è bastato ai fan per aprire le porte a un possibile Dragon Ball Cinematic Universe fatto di anime e film.

Come vediamo dal fittizio DBCU in calce all'articolo, fino al 2032 potremmo assistere al debutto di Dragon Ball Super 2, di film sul misterioso Yamoshi e spin-off su Roshi e Hit. Ci sono ancora molti misteri e questioni irrisolte nel mondo di Dragon Ball e questa fase, denominata dal fan Phase Saga Shenron, si rivelerebbe parecchio interessante. Che ne pensate, vi piacerebbe questa remota seppur stuzzicante ipotesi?