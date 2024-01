Dragon Ball è decaduto? Le ragioni per cui non è più apprezzato come prima

Dragon Ball ha segnato la storia dei manga e degli shonen in particolare, consegnando al mondo nuovi stilemi che sarebbero stati, e continuano ancora oggi ad essere, emulati da molti autori di tutto il mondo. Tuttavia, negli ultimi anni l’opera di Akira Toriyama ha subito un calo di popolarità e viene spesso criticata per diverse motivazioni.

Innanzitutto, prendiamo in considerazione sia quanto letto nel manga che quanto visto nell’anime di Toei Animation. Partiamo dal primo punto debole che col passare degli anni ha stancato i lettori e gli spettatori: una trama troppo semplice e ripetitiva. In tutte le stagioni e le varie fasi della vita di Son Goku la tranquillità viene stravolta da un nemico sempre più potente del precedente, pronto a devastare il pianeta Terra o persino l’intero universo. Questo spinge i protagonisti ad allenarsi duramente, raggiungendo potenziamenti e trasformazioni e imparando nuove tecniche.

La ripetitività di questo ciclo ha finito per rendere meno interessanti gli sviluppi di Goku e compagni. Passiamo poi ad un’altra costatazione fatta dagli appassionati, resa evidentissima da Dragon Ball Super, vale a dire la marginalità ricevuta da molti personaggi secondari che avrebbero meritato più spazio nella narrazione. Ormai sono rimasti solo Goku e Vegeta a ricoprire ruoli principali, e la storia gira attorno a loro, escludendo la breve parentesi dedicata a Gohan e Piccolo nell’ultima pellicola Dragon Ball Super: Super Hero.

Spostiamoci ora su un lato più tecnico: le pessime animazioni viste nei primi due archi narrativi dell’anime di Dragon Ball Super. La qualità scadente di quanto veniva mostrato su schermo ha spinto moltissimi spettatori ad allontanarsi dalla nuova avventura di Goku. Un’altra pesante critica rivolta a Dragon Ball Super è il ritorno ad una narrazione troppo bambinesca, eccessivamente lineare, in cui non vengono mai affrontati temi seri o profondi, anche quando le situazioni, come ad esempio il destino degli universi nel Torneo del Potere, li avrebbero richiesti.

Infine, sempre rivolgendo la nostra attenzione a Dragon Ball Super, una delle critiche più aspre sta nell’aver introdotto trasformazioni apparse in poche scene e mai realmente approfondite, come il Super Saiyan God o Rosè perché surclassate dalle forme successive. In conclusione, vi lasciamo alla conferma ufficiale della fine dell’anime di Dragon Ball Super.