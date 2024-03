Dragon Ball, dopo decenni rispunta fuori questa cover con Goku e Grande Mago Piccolo

L'addio ad Akira Toriyama è stato un fulmine a ciel sereno, che nessun fan di Dragon Ball avrebbe mai immaginato di dover dare così presto. Il leggendario autore ha lasciato una grande eredità al mondo ed erano ancora numerosi i progetti in cantiere, in serbo per il suo amatissimo e calorosissimo pubblico.

La recente scoperta di una copertina retrò di Dragon Ball, la quale presenta Goku e il temibile Re Piccolo degli anni '80, è stata condivisa poche ore fa dal sito web ufficiale di Dragon Ball tramite l'Archivio Akira Toriyama. Questo raro pezzo, datato al novembre del 1987 e apparso sulla copertina del numero 49 di Weekly Shonen Jump, cattura vividamente il conflitto tra Goku bambino e il malvagio predecessore di Piccolo, Grande Mago Piccolo.

La complessa figura di Grande Mago Piccolo, come molti altri antagonisti di Dragon Ball, è stata delineata con maestria nel corso della serie. Originariamente presentato come un'entità decisa a dominare il mondo, quest'essere si rivelò in seguito essere la vera incarnazione del male. Prima di morire lascia Piccolo come suo erede, senza sapere che un giorno sarebbe diventato uno degli alleati più grandi dell'umanità.

Piccolo è inevitabilmente la reincarnazione di quest'antagonista, ma con il suo carattere sfaccettato e la sua storia ha sorprendentemente conquistato un posto nel cuore dei fan, diventando rapidamente uno dei personaggi più amati di Dragon Ball. La sua evoluzione da nemico implacabile a figura complessa e, in definitiva, ad alleato di Goku, riflette la profondità della narrativa dell'opera di Toriyama.

