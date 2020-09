Dragon Ball Deliverance: Majuub si scatena nel terzo episodio del fan-anime

Il franchise di Akira Toriyama è da sempre stato oggetto di diversi fan-anime, alcuni riusciti, altri molto meno. Uno dei più spettacolari, Dragon Ball: Deliverance, ha fatto il suo debutto due anni fa ed collezionato numerosi successi tra le fila dei fan. Il nuovo episodio, il terzo, ha letteralmente sbalordito i lettori.

La lunga attesa per il terzo episodio di Dragon Ball: Deliverance sembra essere stata ripagata. Ovviamente, questo fan-anime non è considerato canonico, ma la sua storia sembra piuttosto naturale per l'universo di Dragon Ball. L'introduzione di Majuub si adatta perfettamente alla saga e nel nuovo episodio è tornato persino Ub.

"Dopo aver accettato una richiesta da un gruppo misterioso, sembra che non ci si possa fidare di loro", recita la sinossi dell'episodio. "In un batter d'occhio, i Guerrieri Z si sono sparpagliati per Namek, ognuno impegnato ad affrontare il proprio avversario".

"Majuub ha rapidamente sopraffatto il suo avversario, che dopo essere stato catturato, ha deciso di togliersi la vita. Nel mentre, Bra e Pan coraggiosamente decidono di affrontare a testa alta il loro avversario".

"Goten e Trunks hanno utilizzato la fusione per generare Gotenks, ma anche questo non è stato abbastanza. Per quanto riguarda Gohan, il suo destino sembra peggiorare. Cosa è successo a Gohan e cosa sono Hydra e questo mondo antico? È ora di scoprirlo!"

Dragon Ball: Deliverance ha offerto una nuova possibilità ai Guerrieri Z, considerati del tutto superflui nell'opera ufficiale, Dragon Ball Super. E mentre Super Dragon Ball Heroes si concentra su nuove evoluzioni, quest'opera introduce personaggi inediti. Il terzo episodio di questa serie fan-made dura poco più di 40 minuti. "Questa produzione è al più alto livello che potessimo raggiungere", ha scritto sotto il video il creatore The Notorius Luke. "Ha richiesto più di un anno di lavoro e un gran numero di animatori si sono riuniti per rendere possibile questo episodio".