Dragon Ball, Demon Slayer e tanti altri protagonisti della Six Fan Arts Challenge

Oltre questo cosplay di un personaggio di Dragon Ball, la serie nata dalla mente di Akira Toriyama è stata tra le opere più rappresentate nella nuova iniziativa che spopola su Twitter, ci riferiamo alla Six Fan Arts Challenge.

A causa dell'emergenza Coronavirus e della quarantena, in molti hanno deciso di creare sfide e iniziative per passare il tempo. Tra queste vi segnaliamo la Six Fan Arts Challenge, che chiede ai numerosi utenti di Twitter di disegnare, usando il proprio stile, sei diversi personaggi dei fumetti o delle serie TV. A farla da padrone sono opere quali Dragon Ball, Demon Slayer e My Hero Academia, veri e propri colossi dell'industria dell'intrattenimento giapponese. Seguendo l'hashtag i fan potranno quindi vedere diverse fan art dedicate ai protagonisti delle opere più famose. In calce alla notizia potete trovare alcuni dei tweet che hanno riscosso più successo.

I crossover e i disegni dedicati ai Sayian sono innumerevoli, nei giorni scorsi vi avevamo segnalato il protagonista di Dragon Ball in versione fumetto DC, oppure una fan art che ha re-immaginato Goku e gli altri come salaryman giapponesi, questi sono solo gli esempi più recenti delle opere dei fan ispirate al franchise ideato da Akira Toriyama, segno del grande impatto che ha avuto Dragon Ball tra gli appassionati dell'animazione Made in Japan.