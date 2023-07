Dragon Ball: la Fusion diventa realtà! Arrivano gli orecchini Potara ufficiali

Il 40° anniversario dal debutto di Dragon Ball sulle pagine di Weekly Shonen Jump si avvicina e per celebrare questa ricorrenza non mancano le novità in campo merch. L'ultimo arrivo, che farà gola agli appassionati, è una coppia di orecchini Potara su licenza ufficiale Bandai.

Dragon Ball è una tendenza che da ormai quasi 4 decenni continua a dare vita a mode di ogni genere. Una di queste riguarda gli orecchini Potara, che possono essere indossati come comunissimi gioielli senza dare sospetti. Se avevate intenzione di bucarvi le orecchie e siete appassionati di Dragon Ball, è in arrivo una ghiotta occasione a cui non potrete rinunciare.

Gli orecchini Potara sono oggetti magici indossati in coppia dai Kaioshin. Questi, se presi singolarmente e indossati in orecchie diverse, permettono agli utilizzatori di fondersi per dare vita al guerriero definitivo.

I Potara sono il secondo metodo di fusione in Dragon Ball dopo la danza Metamor e compaiono per la prima volta durante la Saga di Majin Bu. Kaioshin il Sommo donò la sua coppia a Goku, il quale ne fece ricorso con il rivale e amico Vegeta. Ecco le origini dietro la nascita di Vegeth in Dragon Ball.

Su licenza ufficiale Premium Bandai, sul mercato arriva una coppia di orecchini Potara da Dragon Ball. I fan ne potranno acquistare due tipi diversi, una coppia con gioiello di colore giallo che ricorda quello di Vegeth, e l'altro di colore verde che ricorda quello di Black Goku. Se volete scoprirne di più, i Potara sono stati spiegati dalla guida ufficiale di Dragon Ball.