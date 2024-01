Dragon Ball: i determinati Guerrieri Z riuniti in una strepitosa statua da collezione

Nati come ultima speranza per la salvezza dell’umanità e della Terra contro minacce sempre peggiori, i Guerrieri Z sono un gruppo di eroi che ricorre continuamente in Dragon Ball e presto, grazie all’impegno degli artisti di KD Collectibles, verrà rilasciata una statua in grado di onorare tutti i combattenti che ne hanno fatto parte in passato.

Tornando indietro di molti anni, infatti, lo studio KD ha pensato di riproporre uno dei momenti più emozionanti della saga degli androidi: l’entrata in scena di Goku e compagni, determinati a fermare la minaccia dei cyborg che stanno terrorizzando persone innocenti e devastando le loro città. Quell’idea ha portato ad una splendida e lussuosa statua da collezione.

La statua, di cui trovate delle immagini promozionali in fondo alla pagina, sarà disponibile in due versioni. La regular presenta i personaggi nelle loro forme base, mentre la versione deluxe si distingue per Goku, Vegeta e Trunks dal futuro trasformati in Super Saiyan. Alta ben 63 centimetri e larga 85 centimetri, la statua rappresenta alla perfezione i Guerrieri Z mentre si preparano a fronteggiare le creature del Dr. Gelo, nella prima fase della saga degli androidi.

KD Collectibles ha confermato di portare la statua sul mercato entro la fine del 2024, e ha aperto già i pre-ordini. Per chi volesse acquistare la versione regular il prezzo è di 1595 euro, mentre si parla di 2095 euro per la versione deluxe. Per concludere, ecco le tre battaglie più memorabili combattute da Vegeta, e vi lasciamo ripercorrere tutte le forme di Gohan, dalla più scarsa alla più potente.

Infine, fateci sapere cosa ne pensate di questa statua dedicata ai Guerrieri Z nei commenti.