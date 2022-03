Dragon Ball, diamo un'occhiata al Realme dedicato al capolavoro di Toriyama

Dragon Ball è uno dei titoli più proliferi di sempre, parliamo di un progetto che gonfia annualmente le casse di Shueisha e TOEI Animation di centinaia di milioni di dollari. Questo ha reso il franchise un vero e proprio brand forte di dozzine di collaborazioni anche con marchi piuttosto famosi.

Il Realme Gt Neo 2 è un telefono che, fino a qualche mese fa, brillava per l'ottimo rapporto qualità prezzo. Recentemente il colosso cinese ha voluto realizzare una partnership con Dragon Ball sulla scia del successo dello smartphone di OPPO a tema Neon Genesis Evangelion. Si tratta di un telefono reperibile attualmente solo dalla Cina per un costo di circa 599 dollari a cui vanno aggiunti ulteriori cosi di dogana e di spedizione.

Come potete notare voi stessi dalla clip di unboxing in calce alla notizia, questo Realme è interamente personalizzato dalla scatola alla scocca posteriore, con tanto di modifiche a livello dei temi e all'animazione di ricarica. Si tratta di un progetto ambizioso che non sappiamo se verrà ripetuto in futuro, ma che di certo sottolinea ancora una volta l'incredibile portata del franchise di punta di Akira Toriyama in tutto il globo.

E voi, invece, cosa ne pensate, vi piace questo Realme Gt Neo 2 personalizzato? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.