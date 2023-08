Dragon Ball: quanto è difficile diventare Super Saiyan? Ecco la classifica definitiva

A partire da Dragon Ball Z Akira Toriyama ha introdotto la razza guerriera dei Saiyan e la leggenda riguardante il Super Saiyan. Quei giorni sembrano ormai lontani, ma molti di voi ricorderanno l’epicità nel vedere per la prima volta Goku con aura e capelli biondi. Ma quanto è complicato per i Saiyan raggiungere questa forma leggendaria?

È una domanda alla quale è complicato rispondere, dato che con l’avanzare della trama, e considerando gli sviluppi di Dragon Ball Super, molti personaggi sono stati in grado di trasformarsi senza impegno o sforzi minimamente paragonabili a quelli sofferti da Goku. Proprio prendendo in considerazione queste osservazioni, andiamo quindi a stilare una top 10 dei Saiyan capaci di trasformarsi, da chi ha investito meno impegno, fino a chi a dovuto ì affrontare sfide e sacrifici pesanti.

In fondo troviamo Black Goku, capace sin da subito di trasformarsi visto che Zamasu ha rubato il corpo del protagonista, già in grado di raggiungere lo stadio di Super Saiyan, che diventerà poi Super Saiyan Rosé in questa sua specifica variante. Passiamo poi a Caulifla, Kale e Cabba, tre giovani Saiyan dell’Universo 6 che dimostrano di potersi trasformare senza difficoltà. Arriviamo ai primi guerrieri Z, Goten e Trunks, i quali riescono sin da bambini a replicare la trasformazione che i rispettivi padri hanno impiegato anni per raggiungere, grazie a intensi allenamenti.

Si classifica settimo Bardack, padre di Goku, che nello speciale Dragon Ball: l’episodio di Bardack raggiunge lo stadio di Super Saiyan ripensando al genocidio causato da Freezer e al dolore provato per la morte dei suoi compagni e la distruzione del pianeta Vegeta. Successivamente troviamo Gohan, il quale seguito dal padre nella Camera dello Spazio e del Tempo riesce a trasformarsi, per poi raggiungere lo stadio successivo contro Cell.

Parlando di leggenda passiamo poi a Broly, il reale Super Saiyan leggendario rivisitato nella pellicola Dragon Ball Super: Broly del 2018 dove riesce a trasformarsi dopo aver assistito all’uccisione di suo padre per mano di Freezer. Facciamo un salto temporale per Gohan del futuro, mentore di Trunks, che riesce a raggiungere la forma Super Saiyan solo dopo aver accumulato tantissimo dolore per la morte di suo padre e di tutte le persone massacrate dagli androidi.

Allo stesso modo, quando Gohan del futuro muore il giovane Trunks viene sopraffatto dal dolore e dalla preoccupazione relativa al futuro della Terra, e in quel preciso istante scatena la vera potenza del Super Saiyan. L’eterno secondo Vegeta torna a ricoprire tale posizione anche in questa classifica, in quanto riesce a diventare Super Saiyan solo dopo molti mesi passati ad allenarsi, con l’intento di superare Kakaroth e ripristinare così il suo orgoglio ferito.

Infine, il Saiyan ad aver sofferto di più prima di trasformarsi è Goku. Prima dell’epica battaglia contro Freezer sul pianeta Namek, il protagonista ha assistito alla tortura di suo figlio Gohan e alla morte del suo caro amico Crilin, brutalmente ucciso dall’Imperatore Galattico. È stato proprio quel momento a portare Goku a raggiungere la forma di Super Saiyan, donando agli appassionati di manga e anime uno dei momenti più importanti della storia del medium.

Cosa ne pensate di questa classifica? Aspettiamo le vostre opinioni nei commenti.