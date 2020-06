Dragon Ball: un dinamico Gogeta è il protagonista di un perfetto wallpaper per smartphone

Mentre il mondo è ancora in attesa di scoprire le ultime novità su Dragon Ball Super, il web continua a supportare il franchise attraverso splendide manifestazioni di creatività da parte degli appassionati. L'ultima di esse è un'illustrazione perfetta da utilizzare come wallpaper.

Il capolavoro di Akira Toriyama è particolarmente denso di rappresentazioni grafiche realizzate dai fan dell'opera che, quotidianamente, inondano le community a tema con immagini originali, proprio come questo poster dedicato alla Saga di Molo con lo stile di Dragon Ball Z. Spesso i soggetti rappresentati sono i protagonisti dell'opera o, saltuariamente, i personaggi più forti come la celebre fusione tra Goku e Vegeta, anche conosciuta con il nome di Gogeta.

Quest'ultimo eroe, inoltre, è particolarmente apprezzato per le numerose entrate ad effetto che hanno caratterizzato le sue poche apparizioni nei lungometraggi, l'ultima delle quali su Dragon Ball Super: Broly. A tal proposito, un fan, un certo omochi_DB, ha voluto ritrarre la Fusion tra i due saiyan in una splendida illustrazione, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, attraverso un formato ideale per utilizzare la rappresentazione artistica come wallpaper di uno smartphone.

L'immagine è stata particolarmente apprezzata dai fan che hanno commentato con entusiasmo l'illustrazione a cui l'artista ha lavorato per ben 5 ore. E voi, invece, cosa ne pensate di questo disegno, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.