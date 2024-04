Dragon Ball, disegnare i combattimenti? Ecco cosa metteva in difficoltà Akira Toriyama

Grazie a Dragon Ball Akira Toriyama ha saputo stabilire le basi degli shonen odierni, concentrandosi sulla crescita del protagonista, e dei personaggi più rilevanti, tramite allenamenti, tecniche e trasformazioni, e gli immancabili combattimenti mozzafiato. Proprio questi, però, sembrano aver creato non pochi problemi al maestro.

In un’intervista del 2023 alla quale il maestro prese parte con Kazuhiro Torishima, editor che lo ha affiancato per anni, Akira Toriyama ha trattato moltissimi argomenti, passando dagli albori della sua carriera, al successo con Dr. Slump e Arale fino ad arrivare alla consacrazione del suo ruolo come mangaka di riferimento per la storia di Son Goku e compagni.

Uno degli argomenti più corposi ha riguardato proprio le maggiori difficoltà riscontrate durante il lavoro, e Toriyama ha ammesso senza giri di parole di aver avuto molta pressione nel portare su carta combattimenti di qualità con una frequenza intimorente. “Se disegni una battaglia mantenendo lo stesso livello della precedente, i lettori lo percepiranno come un calo, un passo indietro. Per questo, gradualmente, ho capito che doveva esserci un limite alla potenza dei personaggi”, così ha commentato l’autore, sottolineando poi di essersi realmente reso conto di questo possibile problema poco dopo aver disegnato la straordinaria battaglia tra Goku Super Saiyan e Freezer, nella parte conclusiva della saga di Namek.

Rendere i personaggi sempre più potenti è una scelta rischiosa, stando alle parole del maestro, e potrebbe causare pressioni relative alle aspettative, sempre in crescita, da parte dei lettori. Eppure, Toriyama stesso, sia con Dragon Ball che con Dragon Ball Super, dove è stato affiancato da Toyotaro, è riuscito a creare trasformazioni e nuove forme sempre interessanti, partendo dalle più lineari, Super Saiyan 2 e Super Saiyan 3, fino ad arrivare all’Ultra Istinto e Ultra Ego.

