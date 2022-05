Dragon Ball: il momento più divertente del doppiaggio secondo la voce di Piccolo

Considerato che Akira Toriyama ha gettato le basi per Dragon Ball negli anni '80, facendo proseguire la storia per un decennio, ci sono diversi personaggi che sono diventati membri insostituibili del gruppo di protagonisti. Oltre Goku, ci sono tanti combattenti che hanno scritto pagine importanti di storia, come il namekkiano Piccolo.

Apparso inizialmente come nemico, la doppiatrice di Goku inizialmente odiava Piccolo a causa del suo modo di fare. Poi questa situazione si è ammansita e quindi Masako Nozawa ha iniziato a divertirsi dietro le quinte insieme alla voce del namekkiano. Proprio il doppiatore di Piccolo racconta di alcuni momenti divertenti in fase di doppiaggio che ha passato insieme alla storica doppiatrice e ad altri colleghi.

Toshio Furukawa ha rivelato in un'intervista all'Official Dragon Ball Site che "Masako Nozawa sa preparare l'atmosfera nello studio, fa sempre battute, rende tutto il lavoro come se un gruppo di amici si stesse divertendo. Una delle sue battute che ricordo era durante una scena in cui Piccolo stava allenando Gohan, lei e Joji Yanami (doppiatore del Maestro Muten e di Re Kaioh) iniziarono a rimproverarmi dicendo 'Smettila di fare il bullo con Gohan!' Anche Joji era bravo con le battute, ricordo che mi disse 'Solo perché sei Furu-kawa non significa che puoi andare full-power! È solo un bambino!' E poi finivo sempre per scusarmi con 'Mi spiace! Fa parte del mio personaggio!'"

Toshio Furukawa ama veramente Piccolo, col suo personaggio che è ovunque in casa grazie a una grande collezione di statuette.