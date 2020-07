Dragon Ball: una divertente vignetta prende in giro Yamcha

Oltre i numerosi cosplay dedicati a Dragon Ball, gli appassionati dell'opera di Akira Toriyama hanno creato nel corso degli anni diverse immagini divertenti legate alla saga. Uno dei soggetti principali è stato Yamcha, al centro di questo nuovo fumetto comparso nelle pagine di Shonen Jump.

Un utente di Twitter ha quindi deciso di tradurre i dialoghi presenti in lingua originale nella striscia, come potete leggere nel tweet presente in calce alla notizia. Come sapete, anche tra i guerrieri umani Yamcha non è tra i più forti, essendo stato superato in abilità combattiva da Crillin e Tenshinhan, nonostante questo però il personaggio è apparso più volte insieme ai suoi amici, pronto a dare il suo aiuto in ogni scontro di Goku. Nel messaggio condiviso dall'account @DBsHype, troviamo due fan di Bardock parlare delle caratteristiche che rendono unico il padre di Goku, ma anche molto simile a Yamcha, che pensava fossero due suoi fan.

Dopo la conclusione della saga originale, sono stati diversi i personaggi che sono stati messi da parte, a causa della loro incapacità di raggiungere le abilità combattive dei Saiyan, nonostante questo, le fan art e i cosplay dedicati a Crillin, Videl, Mr. Satan, il Maestro Muten e gli altri sono ancora numerosi. Chiudiamo la notizia segnalandovi l'annuncio di alcuni funko-pop incentrati sui personaggi di Dragon Ball.