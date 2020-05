Dragon Ball: il doppiatore americano di Vegeta mostra la sua imponente collezione di DBZ

Dragon Ball, grazie alla sua popolarità consolidata nel tempo, è diventata un'icona nel mondo anche grazie ai doppiatori che hanno prestato le proprie voci ai personaggi ideati da Akira Toriyama. Alcuni di loro hanno iniziato persino ad affezionarsi talmente tanto al proprio ruolo da culminare in una passione incondizionata per il franchise.

Dopo aver bruciato le tonsille nell'ultimo episodio di Dragon Ball Super, Chris Sabat, il doppiatore americano di Vegeta, torna a parlare del capolavoro di Toriyama sensei. Nella fattispecie, in merito alla propria collezione inerente al merchandising dell'opera. Qualche tempo fa, infatti, la voce inglese del Principe dei Saiyan aveva mostrato in un video una stanza interamente dedicata al franchise, con una quantità a dir poco incalcolabile di oggetti a tema Dragon Ball.

Oggi vogliamo approfittarne per mostrarvi la passione che Chris Sabat ha coltivato nel corso degli anni grazie al suo ruolo nei panni di Vegeta. Il video in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, mostra sin dai primi secondi una panoramica della stanza, per continuare il resto del video in un'analisi al dettaglio dei singoli prodotti. Il doppiatore, inoltre, ha rivelato come la sua stessa casa sia colma di oggetti inerenti all'opera, al punto tale che quasi tutto il primo piano brulica di action figure e modellini in scala, alcuni dei quali anche particolarmente grandi.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa collezione a dir poco mastodontica, vi piace? Diteci la vostra, come sempre, con un commento qua sotto.