Dragon Ball, la doppiatrice di Goku annuncia: 'posso continuare fino ai 100 anni'

Quando un franchise va avanti per anni è naturale che si avvicendino staff e cast diversi, dando un ricambio generazionale necessario. Sembra però che non sia il caso per tutti, considerata la dichiarazione della doppiatrice di Goku degli scorsi giorni. Dragon Ball Super è attualmente fermo, ma la Nozawa non ha perso l'occasione per dire la sua.

In una delle sue ultime dichiarazioni, una delle voci più note e iconiche del panorama d'animazione nipponico ha svelato per quanto tempo ha ancora intenzione di doppiare Goku di Dragon Ball. Masako Nozawa è stata intervistata nello spettacolo giapponese Bokura no Jidai e ha svelato passato e futuro della sua carriera, affermando che "posso continuare a doppiare almeno fino ai 100 anni. Penso di potercela fare fino ai 128".

Dichiarazioni che fanno capire quanto la 83enne non abbia intenzione di mollare Goku a nessuno ancora per tanto tempo. La Nozawa è famosa per aver dato la voce, oltre che a Gohan e Goten sempre di Dragon Ball e altri personaggi minori del franchise, alla dottoressa Kureha di ONE PIECE e Guilmon in Digimon Tamers. La donna si ritiene una delle più grandi fan di Dragon Ball e ciò sicuramente la aiuterà ad andare avanti. Chissà se riuscirà effettivamente a doppiare per altri 17 anni.