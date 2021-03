Dragon Ball: la doppiatrice di Goku presenta ai fan l'evento Dragon Ball Game Battle Hour

Mentre la serie Dragon Ball Super introduce nuovi pianeti e razze aliene nel già vasto universo in cui si trovano Goku e compagni, grazie all'arco narrativo del Sopravvissuto Granolah, la storica doppiatrice del protagonista, Masako Nozawa, ha presentato alla community un evento speciale dal nome Dragon Ball Games Battle Hour.

L'85enne Ozawa è infatti tornata a sorprendere i fan con il simpatico e breve video che potete trovare in calce alla notizia, condiviso su Twitter da DbsHype, in cui ha invitato i fan a seguire in live l'evento in questione, dedicato al videogioco Dragon Ball FighterZ, tenutosi nei giorni scorsi, e durante il quale si sono affrontati moltissimi giocatori e sono stati annunciati i nuovi personaggi giocabili in arrivo con prossimi FighterZ Pass, tra cui il potentissimo Gogeta SSJ4.

Esprimendo inizialmente il suo entusiasmo per l'importante iniziativa, la quale sottolinea ancora una volta il valore competitivo di Dragon Ball FighterZ, Nozawa ha deciso di concludere il messaggio passando alla voce di Goku e dicendo: "Sono emozionato! Non perdetevelo!".

Ricordiamo che alcuni fan hanno realizzato uno spettacolare mosaico di videogiochi per la Kamehameha di Goku, e vi lasciamo a tutti i dettagli riguardanti il Dragon Ball Official Site, il nuovo dominio che conterrà ogni informazione inerente al franchise.