Dragon Ball: la doppiatrice Masako Nozawa spiega com'è nata una storica frase di Goku

Chi segue la versione nipponica di Dragon Ball, dagli anni Ottanta fino ad oggi, sa che Goku possiede una serie di intercalari che nel tempo sono diventati un vero e proprio marchio di fabbrica per il personaggio. La doppiatrice del nostro eroe, Masako Nozawa, ha svelato un piccolo retroscena in tal senso.

La storica doppiatrice giapponese di Goku, infatti, è stata ospite di uno show televisivo di varietà intitolato Downtown Now: nel corso dell'intervista ha svelato com'è nata la storica frase "Ossu! Ora Goku", che in lingua inglese potremmo tradurre con "Yo! I'm Goku!" e in italiano con "Ciao! Sono Goku!". A quanto pare, le origini di questo saluto sono riconducibili a una pura casualità.

La Nozawa ha raccontato il retroscena in compagnia di Toshio Furukawa, la voce originale di Piccolo: a suo tempo, infatti, il director della serie animata tratta dal manga di Akira Toriyama le chiese di utilizzare un linguaggio il più lontano possibile dal giapponese standard, al fine di creare un modo di esprimersi totalmente "à la Goku", che fosse riconoscibile per un personaggio così iconico e sopra le righe.

Fu in quel momento che, per scherzare, Masako Nozawa pronunciò davanti al microfono: "Ciao! Sono Goku!" con il suo ormai iconico tono di voce. La prova impressionò a tal punto i producer che decisero di renderla ufficiale, trasformandola nella frase di rito del personaggio. La doppiatrice ha poi spiegato che l'aforisma, col tempo, è diventato non soltanto il saluto più noto del protagonista, ma anche l'espressione stessa della sua mentalità infantile e del suo amore per le arti marziali: il termine "Ossu", in giapponese, indica infatti un'affermazione che gli atleti pronunciano di fronte agli avversari in previsione di un importante duello.

Come tutte le più grandi creazioni, il saluto di Goku è nato praticamente per caso. Cosa ne pensate di questo retroscena di Dragon Ball?