Dragon Ball: un doppio cosplay di Lunch sia bionda che blu da Fabibi, quale preferite?

Lunch è uno di quei personaggi di Dragon Ball destinato a scomparire dopo le primissime fasi. Pur non avendo mai brillato per centralità nella trama di Akira Toriyama, la ragazza a tratti timida a tratti violenta è praticamente diventata un fantasma a partire da Dragon Ball Z in poi. I fan rimangono comunque affezionati a lei.

Non a caso, nel videogioco Dragon Ball Z: Kakarot Lunch è tornata brevemente per qualche missione secondaria, dimostrando che anche gli sviluppatori non hanno dimenticato il personaggio. La ragazza è famosa per la sua psicologia complicata che le fa cambiare completamente personalità dopo uno starnuto. Questa Lunch affetta da disturbo dissociativo di identità si presenta così in una versione bionda, violenta e aggressiva, e una blu, più timida e servizievole.

Il personaggio di Dragon Ball è tornato nelle foto di Fabibi, che più volte ha proposto le sue varie versioni. Il cosplay di Lunch di Fabibi che potete osservare in basso propone entrambe le fasi della ragazza, sia quella con i capelli blu che quella con i capelli biondi, mettendole fianco a fianco nel primo post. Voi quale preferite tra le due?

Considerato che Fabibi ha caricato anche una nuova foto con Lunch blu, probabilmente sul suo apprezzamento non ci sono dubbi.