Dragon Ball: i Draghi Malvagi di GT dal più debole al più forte

Concluso Dragon Ball Z, negli anni '90 Toei Animation decise di optare per un nuovo anime, con un risultato non completamente apprezzato. Dragon Ball GT ha tante buone idee ma la resa non è stata delle migliori, e ciò si vede anche nell'ultima saga, la saga dei draghi malvagi. Li ricordate tutti?

Nell'ultima saga di Dragon Ball GT, a causa del troppo utilizzo delle Sfere del Drago, le sfere si corruppero e da ognuna di queste nacque un drago malvagio da affrontare. Rivediamo i draghi malvagi di Dragon Ball GT dal più debole al più forte.

Il più debole è Chi Shenron, drago che però risulta comunque temibile. All'apparenza una sorta di maialino viola non molto più grande della sfera a sette stelle che porta sulla testa, può comunque diventare molto forte grazie alla sua capacità di assorbire animali e persone, traendone molta più forza. Si sale con la sesta posizione e c'è Ryan Shenron, drago della sfera a due stelle, che poteva indebolire gli avversari emettendo un miasma viola. In quinta posizione c'è il drago della sfera a cinque stelle, Wu Shenron, in grado di controllare l'elettricità e quindi complicato da abbattere in certe situazioni.

In quarta posizione c'è Ryu Shenron, il drago della tempesta in grado di prendere anche le sembianze di una donna dalle apparenze umane, mentre in realtà ha un aspetto molto più selvaggio e draconico, con la sfera a sei stelle incastonata sul mento. Si arriva poi ai più forti, con un secondo posto ex-aequo per il drago a tre e il drago a quattro stelle, ovvero San Shenron e Suu Shenron, gemelli con il primo che rappresenta il ghiaccio e il secondo il fuoco. Entrambi hanno dato del filo da torcere a Goku Super Saiyan 4.

Infine il più forte è Li Shenron, drago dalla sfera a una stella. Se già nella sua forma base ha tenuto a bada molto facilmente il protagonista di Dragon Ball GT ma anche Vegeta in Super Saiyan 4, assorbendo le altre sfere del drago diventa immensamente più forte, perdendo il duello soltanto contro Gogeta Super Saiyan 4, ed è quindi effettivamente uno dei personaggi più forti del franchise. Avevate notato questa curiosità sui nomi dei draghi malvagi di Dragon Ball GT?