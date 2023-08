Dragon Ball: il Drago Shenron domina la Kame House nella figure di CPR Studio

Nel corso della prima serie di Dragon Ball la questione relativa alla ricerca delle sfere del drago e all’evocazione del leggendario drago capace di esaudire un desiderio Shenron era molto più marcata rispetto a come sarebbe poi diventata, e l’apparizione della creatura ha sempre portato a scene memorabili, come quella ideata da CPR Studio.

La leggenda delle sfere ha infatti iniziato a diventare secondaria, trasformandosi in un elemento narrativo di sfondo alle avventure di Goku e Vegeta, ma rimanendo comunque l’obiettivo principale degli antagonisti che si susseguono ancora nella serie di Dragon Ball Super. Tornando però alle origini dell’opera di Akira Toriyama lo studio in questione ha voluto rendere omaggio a due luoghi diventati iconici, la Kame House del Maestro Muten e il Santuario di Dio, entrambi posti dove è canonicamente apparso il drago Shenron.

Il drago sovrasta le abitazioni, sollevando onde con la sua lunga coda, dove si notano le sette sfere necessarie per evocarlo. Shenron è mostrato mentre rivolge il suo sguardo al piccolo Goku, a gambe incrociate sopra la nuvola d’oro, altro elemento diventato iconico della prima serie. La figure arriverà sul mercato nel corso dei primi sei mesi del 2024, e sarà disponibile in due versioni, alte rispettivamente 58 e 80 centimetri, e vendute a 415 e 635 euro. Inoltre, sarà possibile scegliere se ricevere la versione con le nuvole argentate o dorate, come potete vedere anche dalle immagini riportate in calce.

Fateci sapere cosa ne pensate lasciando un commento qui sotto.