Dragon Ball, il drago Shenron protagonista di una fantastica opera di street art

Dragon Ball è forse l'opera shonen più importante di sempre. Nato dalla fantasia del maestro Akira Toriyama nel 1984, il franchise è ancora oggi molto seguito dai fan di vecchia data, e molti altri se ne sono aggiunti nel corso degli anni. Nel 2021 Dragon Ball ha compiuto 37 anni, che abbiamo voluto celebrare con un articolo dedicato.

Arrivato quasi a 38 anni, Dragon Ball non smette di essere un punto di riferimento per gli artisti di tutto il mondo, che spesso tributano fan art a Son Goku e a tutti gli altri protagonisti dell'opera. Uno degli ultimi artwork di Dragon Ball ha visto Goku affiancato a Ash dei Pokémon, realizzato da un fan amante di entrambi i franchise.

Dragon Ball è stato spesso protagonista anche di opere di street art. Nella città di Cherburgo, situata in Normandia, è stato realizzato uno splendido murales del drago Shenron all'uscita di quella che sembra essere una galleria o un sottopasso. In calce a questa notizia, potete vedere l'opera condivisa dall'account Twitter di @MundoKame. In essa, oltre allo splendido murales, si può vedere anche l'artista che probabilmente lo ha realizzato, che finge di aggrapparsi al baffo di Shenron mentre è in realtà appoggiato su uno sgabello.

Il murales di Shenron è realizzato davvero bene, ed è una splendida dedica all'opera di Akira Toriyama che ha davvero raggiunto ogni angolo del mondo.