Dragon Ball: Dragon Garow Lee dedica nuove illustrazioni a Goku e al Grande Mago Piccolo

Il famoso artista Dragon Garow Lee, conosciuto per lo spin-off dedicato a Yamcha “Lo strano caso di reincarnazione di Yamcha”, ha recentemente pubblicato delle nuove illustrazioni a tema Dragon Ball. Questa volta, i protagonisti dei disegni sono Goku e il Grande Mago Piccolo.

Gli sketch, usciti questo martedì, hanno colpito particolarmente i fan dell’artista, per qualità e bellezza. In queste interpretazioni di Goku e del Grande Mago Piccolo, possiamo vedere come Dragon Garow Lee abbia puntato a mostrare questi personaggi con delle vesti nuove.

Gli abiti di ambedue i personaggi risultano essere sostanzialmente diversi rispetto alle loro versioni standard. L’artista punta, per Goku, su un vestito in cui è il verde a dominare nella parte superiore del corpo, con l’aggiunta del rosso, presente sotto forma di rifinitura nell’abito e nelle polsiere. In generale l’abito, si può dire, che ricordi quello di Tenshinhan e Jiaozi dei primi archi narrativi di Dragon Ball, anche se, il kanji, risulta essere sostanzialmente diverso.

Il Grande Mago Piccolo invece risulta essere, in questa versione, ancora più minaccioso del normale. Egli indossa una lunga veste arancione, un elmo dotato di corni ed una collana con raffigurato un teschio. Si siede poi su un trono che per forma e colore ricorda particolarmente quello della serie originale.

Dragon Garow Lee è conosciuto principalmente per lo spin-off di Dragon Ball da lui creato, dal nome “Lo strano caso di reincarnazione di Yamcha”. L'artista, inizialmente autore di diversi fan-manga come "Super Vegeta Den", col tempo riuscì anche a ritagliarsi un suo spazio nella rivista Shonen Jump + di Shueisha, mediante la pubblicazione dello spin-off dedicato proprio a Yamcha. La storia racconta di un liceale, il quale, dopo una caduta, si ritrova catapultato nel mondo di Dragon Ball nei panni di Yamcha. Conscio della poca forza del personaggio, si allenerà allo scopo di non soccombere agli eventi che avevano coinvolto l’originale Yamcha.

Dragon Garrow Lee si è dedicato nel tempo anche ad altri disegni a tema Dragon Ball. A proposito di Yamcha, sapevate che tempo fa ha dedicato una illustrazione anche a lui?