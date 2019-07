Dragon Ball: Drake omaggia la serie lanciando una Kamehameha

Il rapper Drake sembra aver voluto imitare la posa per lanciare una Kamehameha in un recente video musicale, è possibile che si stesse riferendo alla mossa preferita di Goku?

Il franchise di Dragon Ball, opera ideata da Akira Toriyama, diventa sempre più vasto grazie soprattutto alla popolarità incredibile della serie anime, dei film, dei messaggi promozionali per pubblicizzare i nuovi videogiochi e anche del manga che ultimamente sta riscuotendo successo tra i fan. Con così tanti progetti, e con la prossima celebrazione dei 30 anni di pubblicazione, molti non esitano a divulgare le loro opinioni, che siano positive o negative.

Una delle sorprese più recenti è stato un balletto di Drake, rapper, attore e produttore, che in un suo recente video musicale ha imitato una posa molto familiare ai fan di Dragon Ball: la Kamehameha

Nel video ufficiale per No Guidance di Chris Brown, Brown e Drake, che potete trovare in cima alla notizia, si sono affrontati in una sfida di ballo nella quale Drake ha mostrato alcune mosse interessanti, tra cui appunto la posizione delle mani simile a quando Goku rilascia la sua Kamehameha. Se si tratti di un riferimento a Dragon Ball oppure alla tecnica Hadouken di Street Fighter non è chiaro, ma di sicuro è una manifestazione di quanto la cultura anime/videogame abbia raggiunto anche la cultura pop nel corso degli ultimi anni.

Dragon Ball sta ottenendo sempre più successo, grazie alla ritrovata popolarità tra i fan, che aspettano il ritorno dell’anime, e che dimostrano continuamente la loro passione nei confronti del brand, come successo di recente a San Diego dove è stato battuto il record della più numerosa partecipazione ad una Kamehameha Wave. Nonostante non si sappia se sia effettivamente un riferimento a Dragon Ball, la mossa di Drake può indicare il ritorno di un contatto tra il mondo Anime e quello del Rap.

Ricordiamo che la serie animata di Dragon Ball: Super riprenderà la trasmissione su Italia 2, a partire il prossimo settembre, e che il manga è da poco arrivato al 50esimo capitolo.