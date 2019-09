Dragon Ball, due calciatori del Flamengo festeggiano un goal con... la Fusion?

Il mondo del calcio è quel che c'è di più lontano dal mondo dell'animazione, eppure, nonostante una lontananza a tratti intangibile, c'è un elemento che tiene quei 2 filoni uniti in una linea parallela: la passione. E di certo, i fan di Dragon Ball non sono solamente ragazzi.

Alcuni simboli creati da Akira Toriyama hanno, nel corso del tempo, creato dei veri e propri fenomeni nell'immaginario collettivo. La celebre Fusion, ad esempio, che abbiamo recentemente apprezzato in un'illustrazione tra Goku e Gohan, è diventato iconico e distintivo nel processo che porta all'unione tra due corpi. Ma anche per questo motivo, infatti, è stata estremamente simpatica la scelta di due giocatori del Flamengo, famosa squadra di calcio del Brasile, che hanno deciso di festeggiare un goal con il motivetto che unisce le dita di ciascuno, l'esatto momento della conclusione della tecnica.

Il siparietto conferma la grande centralità nella cultura di massa di Dragon Ball, ancora in grado di appassionare e divertire fan persino più grandi dell'età media del genere shonen. Questo è, senza alcun dubbio, la chiara dimostrazione di come l'opera di Toriyama sia diventata il manga di riferimento del Giappone. Una passione incredibile, da est a ovest, che porta persino i fan ad abbandonare il lavoro per seguire il merchandise della serie.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo simpatico festeggiamento dei due giocatori del Flamengo? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito spazio qua sotto.