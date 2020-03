Dragon Ball, due fan celebrano 20 anni di amicizia con un tatuaggio di Goku e Vegeta!

Il rapporto tra Goku e Vegeta è sempre stato uno dei punti chiave della saga di Dragon Ball. L'opera di Akira Toriyama del resto si fonda sul concetto di "amicizia", e sebbene l'autore non abbia mai avuto interesse nell'approfondire eccessivamente il legame tra i due Saiyan, questo non vuol dire che lo stesso non si sia rafforzato nel tempo.

Nonostante le differenze, quando Goku e Vegeta combattono insieme formano una coppia pressoché imbattibile, ed è proprio questo che due fan di Dragon Ball hanno deciso di citarli per celebrare i loro vent'anni di amicizia.

Come potete vedere in calce, l'utente Deoto1 ha postato su Reddit una bellissima foto ritraente lui e il suo migliore amico abbracciati l'un l'altro, mentre sfoggiano i loro nuovi tatuaggi raffiguranti i due Saiyan. La scelta del tattoo ovviamente non è casuale: la stessa cita infatti l'iconica fan art in cui Goku e Vegeta si scambiano un cenno d'intesa.

Il rapporto di rivalità/amicizia tra Goku e Vegeta ha segnato un traguardo storico per le opere giapponesi, facendo da apripista a quella che nel corso degli anni sarebbe diventata la prassi del "buono che diventa cattivo". Molti altre serie di grande rilevanza, come ad esempio Naruto, presentano tratti simili nel rapporto tra alcuni personaggi.

E voi cosa ne pensate? Vi piace il tatuaggio? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste fan della saga poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata al nostro approfondimento su Goku vs Beerus, in vista del prossimo episodio dell'anime Super Dragon Ball Heroes.