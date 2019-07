Dragon Ball: due fan realizzano dei bellissimi cosplay di Goku Super Saiyan 3 e C-18

Ricorderete tutto lo storico momento di Dragon Ball Z quando, dopo essersi allenato dopo setti anni nell'aldilà, Goku riuscì finalmente a raggiungere la stadio di trasformazione del Super Saiyan di terzo livello. Ovviamente, è divenuto uno delle trasformazioni più iconiche e farà sicuramente piacere vedere un suo cosplay insieme a C-18.

La scorsa settimana si è tenuto a Los Angeles, l'Anime Expo 2019, che ha visto andare in scena decine di meravigliosi cosplay realizzati dai fan per celebrare i loro personaggi preferiti. Tra i tanti, molti sono stati legati alla serie Dragon Ball e due fan in particolare, hanno realizzato due spettacolari.

Nella foto che potete trovare in calce alla notizia, pubblicata direttamente dal profilo Twitter ufficiale di Shonen Jump, è possible vedere due bellissimi cosplay di Goku Super Saiyan 3 e C-18. Si tratta di due ottimi cosplay che, oltre a presentare degli abiti pressoché identici a quelli dei personaggi, mettono in scena due acconciature incredibili, in grado di sconfiggere la forza di gravità!

Si tratta ovviamente di due parrucche, ma come molti di voi sapranno, non è poi così facile riuscire ad acconciarle in un modo così elaborato. Infine, vi consigliamo di dare un'occhiata ad un cosplay del maestro Muten che vi lascerà sicuramente senza parole, mentre Dragon Ball Super farà il suo ritorno su Mediaset Italia 2.