Dragon Ball: due statuette di Gogeta e Vegeth Super Saiyan 3 come non li avete mai visti

La storia di Akira Toriyama si è conclusa, originariamente, nel 1995. Il manga di Dragon Ball fu pubblicato infatti tra il 1984 e il 1995 su Weekly Shonen Jump, eppure il suo successo fu strabordante. Così Goku e compagni saltarono da medium a medium, passando dapprima nel settore degli anime, poi dei videogiochi e tanti altri ancora.

Tra anime, film, sequel e spin-off di vario tipo, i personaggi di Toriyama sono stati declinati in tantissime modalità. Con opere come Dragon Ball GT, Super Dragon Ball Heroes, i videogiochi di Tenkaichi e altri sono state create storie ulteriori e quindi altre varianti dei protagonisti, per soddisfare i desideri dei fan. Ad esempio, nel manga e nell'anime originali non sono mai stati visti molti Super Saiyan di terzo livello. La trasformazione sfoderata da Goku è stata quasi unica, per il momento relegata soltanto a lui e a Gotenks.

Ma Kylin Studio ha deciso di venire incontro ad alcuni appassionati. Questa statuetta di Gogeta Super Saiyan 3 e questa statuetta di Vegeth Super Saiyan 3 replica due personaggi che non si erano mai visti canonicamente prima d'ora. Entrambi disponibili sia in scala 1 a 4 (58 centimetri d'altezza) e in scala 1 a 6 (38 centimetri d'altezza), questi pezzi sono disponibili rispettivamente a 280 e 180 euro con un periodo di lancio previsto nel secondo trimestre del 2023.

La forza dei due saiyan, nati dalla fusione di Goku e Vegeta ma in due modi completamente differenti, può portare una ventata d'aria fresca in varie collezioni. Quale delle due preferite? E secondo voi chi è il più forte tra Gogeta e Vegeth?